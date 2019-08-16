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Zaferin 948'nci yıl dönümünde Malazgirt'te hazırlıklar sürüyor

28 dakika önce

TÜRKLER'e Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'nci yıl dönümü nedeniyle kutlama etkinliklerinin düzenleneceği alanlarda çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Zaferin 948'nci yıl dönümünde Malazgirt'te hazırlıklar sürüyor, System.String[]
TÜRKLER'e Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'nci yıl dönümü nedeniyle kutlama etkinliklerinin düzenleneceği alanlarda çalışmalar titizlikle yürütülüyor.
Sultan Alparslan'ın Bizans ordusuna karşı kazandığı Malazgirt Zaferi'nin 948'nci yılı nedeniyle yapılacak kutlamalar için hazırlıklar sürdürülüyor. Tarih ve kültür açısından büyük önem taşıyan Malazgirt'te 70 bin metre kare alan üzerine inşa edilen 'Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda gerçekleştirilecek zafer kutlaması görkemli etkinliklere sahne olacak. Danişmentgazi Mahallesi'nde oluşturulan milli parkta şadırvan, giriş takısı, 250 metre uzunluğunda fetih yolu, namazgah, 100 bin kişilik merasim, hitabet ve ikram kontrol alanları, protokol dinlenme birimi, 8 helikopter sahası, protokol ve 250 otobüslük otopark ile tuvaletler yapıldı. Etkinliklerin yapılacağı alanlardaki çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Kale Parkı, Anıt alanı ve 'Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda yapılacak olan kutlamalara 19 Ağustos'ta başlayacak. Anıt alanında kurulan çadırlarda geleneksel Türk oyunları sergilenecek.
Konser programının da yapılacağı kutlama etkinlikleri 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile sona erecek.

Sultan Alparslan, Malazgirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:43 Kaynak: DHA
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