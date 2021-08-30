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Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını (2) - Son Dakika

Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını (2)

30.08.2021 18:53
Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını (2), System.String[]

BAKAN VARANK KUTLAMALARA KATILDIGençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'ncu yıl dönümü nedeniyle Kütahya'nın Dumlupınar Şehitliği'ndeki kutlama programı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün taarruzu yönettiği Zafertepe'de devam etti.

BAKAN VARANK KUTLAMALARA KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'ncu yıl dönümü nedeniyle Kütahya'nın Dumlupınar Şehitliği'ndeki kutlama programı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün taarruzu yönettiği Zafertepe'de devam etti. Buradaki törenlere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kütahya Valisi Ali Çelik ile binlerce kişi katıldı. Zafertepe anıtına çelenk bırakılmasının ardından Bakan Varank ve beraberindekiler, mehter takımı eşliğinde oluşturulan yürüyüş kortejine katıldı. Tören alanındaki şehitler için edilen duaların ardından konuşan Bakan Varank, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin yeniden diriliş serüveninin kesin bir zaferi olduğunu ifade ederek, "Bu destansı zafer, bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden biri. Aziz milletimiz bundan 99 yıl önce, iman ile beslenen vatan sevgisinin engel tanımadığını yedi düvele gösterdi. Hiçbir şart ve koşul altında teslim alınamayacağını tüm dünyaya ilan etti. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. O dönem engel ve imkansızlıkları ortadan kaldırmak için kendisi yokluk içindeyken dahi ülkesine destek olan her bir vatandaşımızı buradan saygıyla yad ediyorum. Malumunuz bu zafer, salt bir zafer değildir. Bu aslında bir milletin dünyaya 'ya istiklal ya ölüm' diye haykırarak canından vazgeçmesidir" dedi.

'ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK'Günümüzde artık açık cephe savaşları yerine terör örgütlerinin piyon olarak kullanıldığını anlatan Bakan Varank şunları söyledi: "Bugün artık açık cephe savaşları yerine, terör piyonları, ekonomik saldırılar ve vekalet savaşları ile ülkemizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Biz de bu saldırıları bertaraf etmek için Büyük Taarruz şuuruyla, var gücümüzle çalışıyoruz. 99 yıl önce kısıtlı imkanlarla destan yazan Türkiye, bugün dünya standartlarında teknolojilerle ve yöntemlerle vatan savunması yapıyor. Hamdolsun teknolojik kapasite ve kabiliyetleriyle her türlü savunma ürününü üretebilen, parmakla gösterilen bir Türkiye var. Kendi söküğünü kendisi dikebilme yetkinliğine erişmiş bir Türkiye var. Tabii bunu hazmedemeyenlerin ülkemiz üzerinde sinsi oyunlar oynadığını ve türlü ambargolar uygulayarak egemenlik haklarımıza saldırdığını biliyoruz. Ülkemizi böyle ucuz yöntemlerle doğru bildiğinden döndürebileceğini sanan zavallılar şunu çok iyi bilmeliler ki artık eski Türkiye yok. Her alanda güçlü Türkiye'yi oluşturmak için 'Büyük Taarruz' bilinciyle çalışan bir devlet ve millet var. Allah bu ülkeye yeni bir kurtuluş savaşı daha yaşatmasın. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Geçmişte tüm gücümüzle savunduğumuz vatanımızı bugün de topumuzla, tüfeğimizle, tankımızla, İHA'larımızla, helikopterlilerimizle ve savaş uçaklarımızla savunacağız. Özellikle teknolojimizle savunacağız"'DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLMAK SAVUNMA SANAYİNDEN GEÇİYOR'Bakan Mustafa Varank, dünyada söz sahibi olabilmenin yolunun artık savunma sanayinden geçtiğini söyledi. 2002 yılından itibaren savunma sanayine çok büyük yatırımlar yaptıklarını anlatan Bakan Varank, "Yerlilik oranlarımız şu anda yüzde 80'lere yaklaştı. Hamdolsun vatan savunmasında hava, kara ve deniz gücümüz giderek artıyor. Karada Altay tanklarımız, denizde MİLGEM'lerimizle vatanımızın bekçiliğini yapıyoruz. ANKA'lar, TB2'ler ve şimdi de Cumhurbaşkanımızın dün teslimatını gerçekleştirdiği AKINCI'larla gökyüzüne çelikten bir kubbe örüyoruz. Malumunuz Akıncı, yazılımından elektroniğine, mekaniğinden aerodinamiğine kadar, tümüyle Türk mühendislerimizin tarafından tasarlanıp üretildi. Bu teknoloji harikası robot uçak, kapasitesi ve görev gücü dolayısıyla ülkemizi İHA liginde ilk 3 ülke arasına sokacak. Ancak maalesef birileri gün gibi parlayan bu durumu bile görmezden gelmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.SOLOTÜRK AYAKTA ALKIŞLANDI

Konuşmaların ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, kutlama programının son bölümünde Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği SoloTürk gösteri uçuşu yaptı. Tören alanını dolduran binlerce kişi Kütahya semalarında gösteri yapan SoloTürk'ü ilgiyle izlerken, ayakta alkışladı.


Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını (2)
Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını (2)
Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını (2)
Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını (2)
Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını (2)
Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını (2)
Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını (2)
Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını (2)
Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını (2)
Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını (2)
Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını (2)
Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını (2)
Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını (2)
Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını (2)
Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını (2)

Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos, Dumlupınar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zaferin yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını (2) - Son Dakika


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