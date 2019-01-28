Son Dakika Haberleri: Zafonoz Yolu Caddesi'nde İmar Yolu Yapılıyor

Zafonoz Yolu Caddesi'nde İmar Yolu Yapılıyor

1 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kente yeni imar yolları kazandırmaya devam ettiği bildirildi.

Zafonoz Yolu Caddesi'nde İmar Yolu Yapılıyor, System.String[]
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kente yeni imar yolları kazandırmaya devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesinin 1 Nolu Bostancı Mahallesi Zafonoz Yolu Caddesi'ndeki imar yolu yapımının sürdüğünü belirtti.

Gümrükçüoğlu, bin 600 metrelik yolu kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine sunacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önemli bir yoğunluğun yaşandığı Zafonoz Yolu Caddesi'nin daha rahat hale getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Standartlara uygun, sağlam altyapısı ile son derece kaliteli bir yol inşa ediyoruz. 90 metrelik duvar yapımımızın yanında bin 600 metrelik yolu kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:55 Kaynak: AA

Ortahisar, Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon, Güncel
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