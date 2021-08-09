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Zagklis: "Tokyo 2020'de basketbol ve 3x3 basketbol başarıyla sergilendi" - Son Dakika

Zagklis: "Tokyo 2020'de basketbol ve 3x3 basketbol başarıyla sergilendi"

09.08.2021 15:54
Zagklis:

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbol ve 3x3 basketbolun başarıyla sergilendiğini söyledi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda basketbol ve 3x3 basketbolun başarıyla sergilendiğini söyledi.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için Japonya'da bulunan ve medya mensuplarıyla bir araya gelen FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, değerlendirmelerde bulundu. Hiçbir takımın ciddi bir sağlık sorunu yaşamamasının sürpriz olmadığını belirten Zagklis, "Bildiğiniz üzere FIBA'nın döngüleri Dünya Kupası tarafından tanımlanıyor. Şu anki döngümüz 2019'dan 2023'e kadar ve biz bu döngünün ortasındayız. Çin'de gerçekleşen 2019 Dünya Kupası'ndan sonra korona virüs küresel salgını başladı. Herkesi zorlayan bu salgın süresince, global takvimimizi turnuvaların iptal edilmesini önleyecek şekilde düzenlemeyi başardık. Hem basketbolda hem de 3x3 basketbolda fanus formatında 90'dan fazla turnuva düzenledik ve sağlık ile güvenlik protokollerimizi hazırladık. Şimdi burada Olimpiyat Oyunları'ndayız. Burada mücadele eden 288 basketbolcu ve 64 3x3 basketbol oyuncusu, buraya gelmeden önce FIBA veya ortağı NBA ile en az bir fanus formatında maç oynama deneyimi yaşadı. FIBA Oyunlardan önceki son 7 haftada 9 turnuvayı başarıyla gerçekleştirdi. Erkekler basketbolda 4, 3x3 basketbolda 2 Olimpiyat Eleme Turnuvası, Letonya'da 19 Yaş Altı turnuva, Kadınlar EuroBasket, Kadınlar Amerika Kupası'nı düzenledik ve ardından bu turnuvayı gerçekleştirmek için iyimser ve donanımlı bir şekilde Tokyo'ya geldik. Dolayısıyla hiçbir takımın korona virüs dolayısıyla ciddi sorunlar yaşamamış olması sürpriz değil. Takımlara ve kafilelere de teşekkür etmek istiyorum, birbirleri ile uyumlu ve yardımsever şekilde çalıştılar. Bütün sporcuların sağlıklarına dikkat edildi ve kafileler de sorumluluk sahibi şekilde davrandı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Japon yetkililerle de müthiş bir iş birliği içindeydik. IOC, NBA ile birlikte bizim temel ortaklarımızdan birisi. Onlara da desteklerinden ötürü teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"3X3 BASKETBOL OLİMPİK SPOR OLARAK BAŞARIYLA SERGİLENDİ"

İlk defa olimpik spor olarak sergilenen 3x3 basketbolla ilgili konuşan Andreas Zagklis, "Erkeklerde ve kadınlarda 8'er takım mücadele etti ve değişik ülkeleri izleme fırsatını yakaladık. Bütün takımlar müthiş performans sergilediler ve hepsi alkışı hak ediyor. Aynı zamanda sadece takımlar da değil; hakemlerimizle, diğer görevlilerimizle kadın erkek eşitliğine de özen gösterdik. Erkekler finalini bir kadın hakemimiz yönetti. Sosyal medyada da IOC'nin 4 Ağustos tarihinde paylaştığı verilere göre FIBA 3x3 basketbol videoları en çok kullanılan videolar oldu. Bence 3x3 basketbol ilk defa Olimpik spor olarak başarılı bir şekilde gerçekleşti diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"BASKETBOLCU BAYRAK TAŞIYICILAR GURURLANDIRDI"

Açılış seremonisinde en az 9 bayrak taşıyıcı sporcunun basketbol sporundan olmasının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Zagklis, "Bunun sporcularımız ve onların tanınmaları anlamında dikkate değer bir başarı olduğunu düşünüyorum. Burada, turnuvaya yeni bir formatla başladık. Bu yeni formatla birlikte çok heyecanlı maçlar oynandı. Basketbolun en büyük yıldızlarından bazılarını izleme şansımız oldu, önemli anlara tanıklık ettik. Tüm oyunculara teşekkür etmek istiyoruz, hepsi ülkesinin bayrağını göğsünde taşıyarak oynamanın ne demek olduğunu gösterdiler" açıklamasında bulundu.

-İHA-

Zagklis: Tokyo 2020'de basketbol ve 3x3 basketbol başarıyla sergilendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zagklis: 'Tokyo 2020'de basketbol ve 3x3 basketbol başarıyla sergilendi' - Son Dakika


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