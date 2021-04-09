BALIKESİR ZAĞNOS PAŞA CAMİSİ MEYDAN DÜZENLEMESİNİN İLK ETABI TAMAMLANDI - Son Dakika

BALIKESİR ZAĞNOS PAŞA CAMİSİ MEYDAN DÜZENLEMESİNİN İLK ETABI TAMAMLANDI

09.04.2021 17:26

BALIKESİR'in tarihi ve kültürel değerleri arasında yer alan Zağnos Paşa Camisi ve civarındaki yapıları içine alan meydanda, düzenleme çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

BALIKESİR'in tarihi ve kültürel değerleri arasında yer alan Zağnos Paşa Camisi ve civarındaki yapıları içine alan meydanda, düzenleme çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, tarihi alanın siluetinin ortaya çıkarılması ve meydana yeni bir doku kazandırılması hedefleniyor.

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamlarından Zağnos Mehmet Paşa tarafından, 1461 yılında yaptırılan Zağnos Paşa Cami, 1897 yılındaki büyük depremde yıkılınca yeniden inşa edilerek, 1904 yılında ibadete açıldı. Kentin önemli tarihi simgelerinden Zağnos Paşa Camisi, zamanla şehrin gelişen yapısı içinde arada kalarak siluetini kaybetti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, caminin siluetini ortaya çıkarmak için proje hazırladı. 1636 metrekaresi yeşil alan olmak üzere 6274 metrekare alanı kapsayan proje kapsamında, 12 binanın kamulaştırılması yapılarak, yıkıldı, bir binanın da iki katı tıraşlandı. İlk etabı tamamlanan projenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhittin Demirtaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir ve Dr. Mustafa Canbey ile daire müdürleri katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ilk olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek başladığı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

'Seçildiğimiz andan itibaren buradaki çalışmalara başladık. Zağnos Paşa Camii'ni Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanımız İbrahim Ermişler ve heyetiyle istişareler yaptı. Buradaki arkadaşlarla nelerin yapılması gerektiği konusunda öncelikle caminin avlusunun yetersizliği ve burada insanlarımızın abdest alma haricinde diğer ihtiyaçlarının karşılanacağı, tuvaletlerin uygun olmadığı kanaatine vardık. Arkasındaki meydanın kamulaştırması süreci gereğinden fazla uzadığı düşünülüyordu. Meclisimizden kararlarımızı alıp, istişarelerimizi yaptıktan sonra bu konuyu bakanlığımıza da arz ettik. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla buradaki STK'larımızla beraber süreci yönettik. Meydan düzenlemesinin ardından kullanıma açıyoruz.'

'ESERLERİMİZİ GELİŞTİRİP, KORUYORUZ'

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, güzel bir girişimin, hayırla sonuçlanmasını mutlulukla karşıladıklarını söyledi. Vali Şıldak, 'Öncelikle Zağnos Paşa gibi tarihi eserler, bizim kültürümüzün, maneviyatımızın şehirlerimizin kimliğini oluşturan, her zaman el üstünde tutulması, korunması ve geliştirilmesi gereken en önemli eserlerimiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın, belediye imkanları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirdiği, bugünde açılışını hep birlikte gerçekleştirdiğimiz Zağnos Paşa Camiimizin çevre düzenlemesi mükemmel bir şekilde kısa sürede tamamlanarak, halkımızın hizmetine sunulmuş oluyor. İlimiz, kültür varlıkları yönünden oldukça zengin. Bu itibarla başta Çevre Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, merkezi düzeyden aktarılan ödenekler, belediyelerimizin imkanları ve valiliğimizin kültür payı ödenekleriyle gerçekleştirdiği çalışmalarla şu anda ilimizin birçok noktasında bu tür eserlerimize sahip çıkıyoruz, geliştiriyoruz, koruyoruz' dedi.

BAKAN YARDIMCISI DEMİRTAŞ, DEPREME DİKKAT ÇEKTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhittin Demirtaş, Türkiye'nin dört bir yanında çalışmaların sürdüğünü söyledi. Zağnos Paşa Camii'nin yeni halini Balıkesir'e kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Demirtaş, 'Bakanlık olarak tarihe vefa, geçmişe saygı sloganıyla bugüne kadar 44 yılımızda 79 meydanımızı yeniden ihya ediyoruz. Meydanlarımızı tarihi hüviyetine kavuşturacak bu projeyle yüzlerce tarihi ve kültürel aksımızı yeniden ihya ediyor, yine yüzlerce etapta yenilediğimiz iş yerlerimizi de esnafımıza kazandırıyoruz. Bugün de 600 yıllık geçmişe sahip olan Fatih Sultan Mehmet'in çok değerli vezirlerinden Zağnos Paşa tarafından yaptırılan caminin de içerisinde bulunan Zağnos Mehmet Paşa Külliyesi meydanı ve çevresinde yürüttüğümüz çalışmaları belediye başkanlığımızın çok kıymetli katkılarıyla 6 ay gibi çok kısa bir zamanda tamamlamış bulunmaktayız. Bakanlığımız bütün projeleri 100 yıllık vizyonla hazırlayıp, bunları halkımızın hizmetine sunmak için canla başla çalışmaktadır. Ülkemizde maalesef bir de deprem gerçeği var. Balıkesir şehrimiz de Kuzey Anadolu fay hattının yakınlarında bulunmakta ve yine bu bölgede sıkça küçük depremlerin olduğunu biliyoruz. Bakanlığımız bütün illerde deprem çalışmalarıyla ilgili kentsel dönüşüm çalışmalarını son derece gayret göstermektedir. Yerel yönetimlerimizle birlikte ortak çalışmalarımızla deprem binaların yıkılmasına neden olduğu için depremden önce bu gayreti göstererek inşallah Balıkesir'de de bu kentsel dönüşümü hızla tamamlayacağız. Bugüne kadar bakanlık destekleriyle yaklaşık 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü sağladık. Her yıl 300 bin binayı da depreme karşı güçlendirmek için program yaptık. İnşallah Balıkesir de bu programlarımız içerisinde gerekli hizmet desteğini alacaktır' diye konuştu.

BALIKESİR ZAĞNOS PAŞA CAMİSİ MEYDAN DÜZENLEMESİNİN İLK ETABI TAMAMLANDI
BALIKESİR ZAĞNOS PAŞA CAMİSİ MEYDAN DÜZENLEMESİNİN İLK ETABI TAMAMLANDI
BALIKESİR ZAĞNOS PAŞA CAMİSİ MEYDAN DÜZENLEMESİNİN İLK ETABI TAMAMLANDI
BALIKESİR ZAĞNOS PAŞA CAMİSİ MEYDAN DÜZENLEMESİNİN İLK ETABI TAMAMLANDI
BALIKESİR ZAĞNOS PAŞA CAMİSİ MEYDAN DÜZENLEMESİNİN İLK ETABI TAMAMLANDI
BALIKESİR ZAĞNOS PAŞA CAMİSİ MEYDAN DÜZENLEMESİNİN İLK ETABI TAMAMLANDI
BALIKESİR ZAĞNOS PAŞA CAMİSİ MEYDAN DÜZENLEMESİNİN İLK ETABI TAMAMLANDI
BALIKESİR ZAĞNOS PAŞA CAMİSİ MEYDAN DÜZENLEMESİNİN İLK ETABI TAMAMLANDI
BALIKESİR ZAĞNOS PAŞA CAMİSİ MEYDAN DÜZENLEMESİNİN İLK ETABI TAMAMLANDI
BALIKESİR ZAĞNOS PAŞA CAMİSİ MEYDAN DÜZENLEMESİNİN İLK ETABI TAMAMLANDI
BALIKESİR ZAĞNOS PAŞA CAMİSİ MEYDAN DÜZENLEMESİNİN İLK ETABI TAMAMLANDI
BALIKESİR ZAĞNOS PAŞA CAMİSİ MEYDAN DÜZENLEMESİNİN İLK ETABI TAMAMLANDI
BALIKESİR ZAĞNOS PAŞA CAMİSİ MEYDAN DÜZENLEMESİNİN İLK ETABI TAMAMLANDI
BALIKESİR ZAĞNOS PAŞA CAMİSİ MEYDAN DÜZENLEMESİNİN İLK ETABI TAMAMLANDI

Fatih Sultan Mehmet, Hasan Şıldak, Mehmet Paşa, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIKESİR ZAĞNOS PAŞA CAMİSİ MEYDAN DÜZENLEMESİNİN İLK ETABI TAMAMLANDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu 10 yaşında profesyonel olan Eric Marshall, dünyanın en genç futbolcusu oldu 10 yaşında profesyonel olan Eric Marshall, dünyanın en genç futbolcusu oldu Pazartesi günü 81 ilde devreye alınıyor! Vakalar artınca bankalar mesai saatlerini değiştirdi Pazartesi günü 81 ilde devreye alınıyor! Vakalar artınca bankalar mesai saatlerini değiştirdi Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Di Maria antrenmanda attığı çalımla Mbappe'yi komik duruma düşürdü Di Maria antrenmanda attığı çalımla Mbappe'yi komik duruma düşürdü         
18:15
Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü         
17:39
Çekmeyi unuttuğu el freni, eşinin hayatına mal oldu Çekmeyi unuttuğu el freni, eşinin hayatına mal oldu         
17:10
Altının kilogramı 457 bin 576 liraya geriledi Altının kilogramı 457 bin 576 liraya geriledi         
16:43
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı         
15:51
ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir         
15:21
"Ölmek istemiyorum" diyerek video çeken fenomen Dilan Koç, gözyaşları içinde yardım istedi         
14:32
İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor         
14:15
Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp         
13:03
Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü         
12:40
Su altı işçilerinin Uzak Doğu sofraları için deniz patlıcanı mesaisi devam ediyor Su altı işçilerinin Uzak Doğu sofraları için deniz patlıcanı mesaisi devam ediyor         
11:03
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
10:31
Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı         
10:10
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Prof. Dr. Enginyurt: Temmuzda nefes alacağız, eylüle temiz bir şekilde gireceğiz Prof. Dr. Enginyurt: Temmuzda nefes alacağız, eylüle temiz bir şekilde gireceğiz         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 18:52:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BALIKESİR ZAĞNOS PAŞA CAMİSİ MEYDAN DÜZENLEMESİNİN İLK ETABI TAMAMLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei