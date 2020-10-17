Zağnos Vadisi'ndeki dere temizlendi - Son Dakika

Zağnos Vadisi'ndeki dere temizlendi
17.10.2020 12:21
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çevre sakinlerinin talebi üzerine Zağnos Vadisi'ndeki dereyi temizledi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çevre sakinlerinin talebi üzerine Zağnos Vadisi'ndeki dereyi temizledi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışma ile dere tabanındaki balçık malzemelerinin iş makineleri aracılığıyla temizlendiği belirtildi.
Açıklamada, temizleme işleminin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince dere yatağının basınçlı su ile yıkandığı, aynı bölgedeki bitkilerde barınan hastalık ve zararlılarına karşı da ilaçlama yapıldığı kaydedildi.
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