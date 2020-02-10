Zagreb Büyükelçisi Hızlan, Eskişehir Fatih Fen Lisesi proje ekibini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Zagreb Büyükelçisi Hızlan, Eskişehir Fatih Fen Lisesi proje ekibini kabul etti - Son Dakika

Zagreb Büyükelçisi Hızlan, Eskişehir Fatih Fen Lisesi proje ekibini kabul etti

7 saat önce

Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nin hayata geçirdiği 'Erasmus+ projesi' kapsamında; Hırvatistan'a giden Eskişehir Fatih Fen Lisesi proje ekibini, Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan makamında kabul etti.

Zagreb Büyükelçisi Hızlan, Eskişehir Fatih Fen Lisesi proje ekibini kabul etti, System.String[]

Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nin hayata geçirdiği 'Erasmus+ projesi' kapsamında; Hırvatistan'a giden Eskişehir Fatih Fen Lisesi proje ekibini, Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan makamında kabul etti.


Ziyaret ve görüşmede; Büyükelçilik Müsteşarı Zeynep Gizem Hançerli, Proje Koordinatörü Reyhan Bilgili, proje ekibinden eğitimci-yazar Feride Turan, öğrencilerden Eylül Kıray, Ayşenur Gürgenburan, Merzay Gün, Uğur Kılınç ve Kutay Ertürk hazır bulundular.


Eskişehir Fatih Fen Lisesi İngilizce öğretmeni ve Proje Koordinatörü Reyhan Bilgili, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, "Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, keyifli sohbette öğrencilerin sorularını cevapladı. Büyükelçi Mustafa Babür Hızlan; Hırvatistan ve Proje Çalıştayı'nın gerçekleşeceği Osijek şehrine dair çok önemli tarihi, kültürel bilgiler ve Türk tarihinin izleri hakkında yapılan yeni çalışmalar ile ilgili değerli bilgiler verdi. Ben de bilişim teknolojileri çerçevesinde geliştirdiğimiz 'Erasmus+ projesi' hakkında Büyükelçisi Hızlan'a gerekli bilgiler verdim" dedi.


Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğretmeni eğitimci-yazar Feride Turan, "Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çalışmalarının gerçekleştiği bir süreçte yoğun programı olmasına rağmen, büyük bir tevazu ile proje ekibine vakit ayırıp yakın alaka gösteren Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan; Eskişehir Fatih Fen Lisesi Kütüphanesi'ne, Türk-Hırvat iş birliği içinde Osijek şehri için hazırlanan kitabı hediye etti" dedi.


Eğitimci-yazar Feride Turan görüşme akabinde; Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan'a 'Ruhumuzun Emeli: İstiklal Marşı' adlı kitabını takdim etti. Ziyaret sonunda birlikte hatıra fotoğrafı çekinildi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:26 Kaynak: İHA
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