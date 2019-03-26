Son Dakika Haberleri: Zaharova: ABD Gerçeklerin Görülmemesi İçin Kırım'a Seyahatlere Engel Oluyor

Zaharova: ABD Gerçeklerin Görülmemesi İçin Kırım'a Seyahatlere Engel Oluyor

59 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Golan Tepeleri'nin İsrail toprakları olarak kabul etmeye ilişkin mantığından yola çıkarak, Washington'un yarımadadaki gerçek durumun öğrenilmemesi için Kırım'a seyahatlere özellikle engel...

Zaharova: ABD Gerçeklerin Görülmemesi İçin Kırım'a Seyahatlere Engel Oluyor, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Golan Tepeleri'nin İsrail toprakları olarak kabul etmeye ilişkin mantığından yola çıkarak, Washington'un yarımadadaki gerçek durumun öğrenilmemesi için Kırım'a seyahatlere özellikle engel olduğunu, çünkü bunun ardından otomatik olarak Kırım'ın kabul edilmesinin gerekeceğini bildirdi. 

Daha önce Pompeo, ABD'nin Golan Tepeleri'ni İsrail toprakları olarak kabul etme isteğinin Kırım durumu konusunda Washington'un çifte standart uyguladığını göstermediğini açıkladı. 

Zaharova 'Rossiya 1' TV kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "ABD Dışişleri Bakanı tarafından söylenen mükemmel bir söz var. Artık onların neden Kırım'a kimseyi bırakmadıkları anlaşıldı. Bunun nedeni zaten ortada. İlk olarak, onlar Kırım'a kimseyi göndermiyorlar, yasaklıyorlar, korkutuyorlar, yaptırım listeleri oluşturuyorlar. İkincisi, Kırımlıları da Avrupa'ya almıyorlar. Neden? Çünkü bu gerçekleri ortaya çıkartacak ve bu da Pompeo'nun mantığına göre otomatik olarak yarımadanın kabul edilmesine neden olacak." - Kaçmaz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:22 Kaynak: DHA

Golan Tepeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Kırım, Dünya
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