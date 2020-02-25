Zaharova'dan Gürcü gazetecilerin Lavrov'a saldırmaya çalıştığı iddiası - Son Dakika
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Zaharova'dan Gürcü gazetecilerin Lavrov'a saldırmaya çalıştığı iddiası

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler oturumunda Gürcü gazetecilerin Tiflis'e ziyaret hazırlığında olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a saldırmaya çalıştıklarını iddia etti.

Zaharova'dan Gürcü gazetecilerin Lavrov'a saldırmaya çalıştığı iddiası, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler oturumunda Gürcü gazetecilerin Tiflis'e ziyaret hazırlığında olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a saldırmaya çalıştıklarını iddia etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler (BM) toplantısının düzenlendiği İsviçre'nin Cenevre kentinde oturum sırasında Gürcü gazetecilerin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a koridorda saldırmaya çalıştığını, kendisi dahil Rus diplomatların Lavrov'u korumak için gazetecileri engellemeye çalıştığını söyledi. Zaharova, engellemeye çalıştıkları gazetecilerin tekme ve yumruklarla kendilerine saldırdığını iddia etti.

Lavrov'un Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gerçekleşeceği ziyaret öncesi yaşanan olayda durumu "acınası" olarak yorumlayan Zaharova, sosyal medya hesabından morarmış ve küçük kanamalarının olduğu ayaklarının ve ellerinin fotoğraflarını yayınladı.

Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı, Sergey Lavrov, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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