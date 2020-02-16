Zaharova, Münih Güvenlik Konferansı hakkında konuştu: "Eleştiriye bile tahammül edemiyorlar" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zaharova, Münih Güvenlik Konferansı hakkında konuştu: 'Eleştiriye bile tahammül edemiyorlar' - Son Dakika

Zaharova, Münih Güvenlik Konferansı hakkında konuştu: "Eleştiriye bile tahammül edemiyorlar"

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Münih Güvenlik Konferansı hakkında yorumda bulunarak, "Eleştiriye bile tahammül edemiyorlar" dedi.

Zaharova, Münih Güvenlik Konferansı hakkında konuştu:

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Münih Güvenlik Konferansı hakkında yorumda bulunarak, "Eleştiriye bile tahammül edemiyorlar" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşen Münih Güvenlik Konferansı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konferansın sonuç bildirgesinden, amacına kadar neredeyse tüm çalışmaları eleştiren Zaharova, ülkelerin bu konferansta çıkarlarına göre hareket ettiğini savundu. Uluslararası diyaloğa ihtiyaç olduğunu söyleyen Zaharova, Münih'teki görüşmelerin yetersiz olduğunu ifade ederek, "Uzun yıllardır gerçekleşen forumun asıl amacı, uluslararası diyalog ve anlaşmazlıkların giderilmesi. Burada herkes kendi çıkarlarını düşünüyor ve eleştiriye bile tahammül edemiyorlar" dedi.

Öte yandan konferansta yer alan büyük devletleri eleştiren Zaharova, bu ülkelerin uluslararası hukuku tanımadıklarını iddia etti. Zaharova konferansın niteliğini de eleştirerek, Münih Güvenlik Konferansı'nın amacından çıkarak Rusya ve Çin karşıtlığına dönüştüğünü savundu.

(İHA)

Dışişleri Bakanlığı, Almanya, Rusya, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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