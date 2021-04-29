Zahide ve Fikret'in velayet davasında karar ne olacak? - Son Dakika

Zahide ve Fikret'in velayet davasında karar ne olacak?

29.04.2021 09:35
Zahide ve Fikret'in velayet davasında karar ne olacak?, System.String[]

Ekrana geldiği günden bu yana gönüllerde taht kuran ve yayınlanan her bölümüyle tüm kulvarlarda izlenme rekoru kıran TRT 1'in dizisi Gönül Dağı, yirmi altıncı bölümüyle ekranlara geliyor.

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi Gönül Dağı'nın 1 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.30'da yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak;

"Zahide'nin velayet değiştirme davasının mahkeme zamanı gelmiştir. Sefer'in sabıka meselesini çözmeleri gerekmektedir. Devreye Taner ve amcaoğulları girer. Mahkeme günü bütün kasaba Sefer'in arkasında birleşir. Hakimin kararı ne olacaktır?

Ali'nin Gönül Dağı'ndan ani gelişiyle birlikte Gülsüm ikileme düşmüştür. Gülsüm ve Ali geçmişin hesaplaşmasını yaşarlar. Gülsüm, Ali'yi adalete teslim edecek midir? Öte yandan Dilek, babasının masum olduğuna inanmaktadır, bunu ispat edebilmek için Ciritçi Abdullah'la birlikte Gönül Dağı'na doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuğun sonunda Dilek'i nasıl bir sürpriz beklemektedir?

Dişçi Musa, Fadime ve Veysel; Pembe'nin miras hakkını alabilmek için Fadime'nin ölmüş kocasının köyüne giderler. Dişçi Musa bu sorunu çözebilecek midir?.."

Gönül dağı'nın başrolleri Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Yapımcılığını Ferhat Eşsiz yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.Dizide, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün, Zümre Meğreli ve Ruhi sarı.

Toros Dağları, Cumartesi, Mahkeme, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Zahide ve Fikret'in velayet davasında karar ne olacak? - Son Dakika


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