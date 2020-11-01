Zahide Yetiş Afrika'da su kuyusu açtırdı - Son Dakika

Kütahya'nın Şaphane ilçesi doğumlu televizyon programı sunucusu Zahide Yetiş, Afrika'da su kuyusu açtırdı.

Sunucu Zahide Yetiş, yaptığı açıklamada, "Afrika'da yaşayanlar suya ne kadar uzaksa, sen merhamete o kadar yakınsın. Her yıl sayısız kolera vakası görülmekte. Birçok çocuk pis su içmekten dolayı hayatını kaybetmekte. Kardeşlik paylaşmak demek değil midir. Pis sudan sebeple binlerce ölümün yaşandığı Arakan'da bana su kuyusu açtıran Rabbime şükürler olsun. Bir çocuğu bile sevindirebilmek, kana kana su içmesini sağlamak tarifsiz bir mutluluk. Bu hayra beni ortak eden Muhammet Serkan Gül kardeşime ve Sümbül Efendi Vakfına tüm kalbimle teşekkür ederim. Su verenlerin çok olsun Afrika" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA