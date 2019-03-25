Zahide Yetiş Tüm Kadınlar İçin "İyilik" Hareketine Katıldı
50 dakika önce
Zahide Yetiş, ülkemizdeki tüm kadınların ciltlerini "iyilik" sarsın diye başlatılan projenin Küçükçekmece durağında kadınlarla buluştu.
"Kötüler Giremez" sloganıyla yola çıkılan dermatoloji alanındaki farkındalık hareketi için Zahide Yetiş ve uzman dermatologlar bilgilendirme seminerinde kadınlarla bir araya geldi. Farkındalık hareketinin yeni durağıİstanbul, Küçükçekmece Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, kadınlar hem kendi cilt bakımları hem de çocuklarının cilt bakımında doğru bildikleri yanlışları öğrenirken, cilt problemleri ile nasıl başa çıkabileceklerini deneyimlediler.
Etkinlikte Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Nazan Emiroğlu halkın sorularını cevapladı. Doç. Dr. Nazan Emiroğlu, sağlıklı bir cildin doğru bir nemlendirmeden geçtiğini söyleyerek, seramidlerin ciltte muhafıza edilmesinin önemini vurguladı.
İyilik hareketi projesi kapsamında Zahide Yetiş ve uzman dermatologlar Türkiye'nin farklı noktalarında kadınlarla buluşacak ve kadınların merak ettikleri soruları cevaplayacaklar.
Cildinizin iyiliği için sloganı ile Türkiye'deki yolculuğuna başlayan CeraVe markası, Zahide Yetiş öncülüğünde ve uzman dermatologların tavsiyesi ile daha çok kadının cildi iyilik ile tanışsın diye herkesi bu harekete katılmaya davet ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:50 Kaynak: Bültenler
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