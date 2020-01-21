Zajc 49 gün sonra sahada

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığından dolayı forma giyemeyen Miha Zajc, 49 gün sonra Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında şans buldu.



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan mücadelede Miha Zajc 49 gün sonra sarı-lacivertli formaya kavuştu. 14 Aralık'ta idmanda sakatlanan Sloven orta saha oyuncusu o günden bu yana takımdan uzaktı. Miha Zajc, 76. dakikada Max Kruse'un yerine oyuna dahil oldu. Zajc, en son kupada 3 Aralık'ta 5. tur ilk maçında İstanbulspor karşısında forma giymişti. - İSTANBUL