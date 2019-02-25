Son Dakika Haberleri: Zajc Golle Tanıştı

Zajc Golle Tanıştı

11 dakika önce

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc ilk golünü derbide attı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc ilk golünü derbide attı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide Miha Zajc ilk kez golle tanıştı. Empoli'den devre arasında transfer olan 24 yaşındaki futbolcu müsabakanın 55. dakikasında sağ kanatta Dirar'ın yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı ağlara göndererek hem kendisinin hem de takımının ilk golünü kaydetti. Müsabaka boyunca etkili bir oyun sergileyen Zajc taraftarı ve teknik heyeti mest etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:13 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Empoli, Fenerbahçe, Yenikadinda Gösterme, Spor
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