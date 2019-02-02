Son Dakika Haberleri: Zajc İlk Antrenmanına Çıktı

Zajc İlk Antrenmanına Çıktı

1 saat önce

Fenerbahçe'de Göztepe galibiyetinin ardından takım günü izinli geçirirken, sarı-lacivertlilerde yeni transferler ile kadroda yer alan bazı oyuncular, tesislerde antrenman yaptı.

Zajc İlk Antrenmanına Çıktı, System.String[]
Fenerbahçe'de Göztepe galibiyetinin ardından takım günü izinli geçirirken, sarı-lacivertlilerde yeni transferler ile kadroda yer alan bazı oyuncular, tesislerde antrenman yaptı. Miha Zajc de ilk idmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftayı dün Göztepe karşısında aldığı galibiyetle kapatan Fenerbahçe'de takım günü izinli geçirdi. Sarı-lacivertli ekipte yeni transferleri ile kadroda yer alan bazı isimler ise Can Bartu Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc de takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, U21 takımının katılımıyla gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:41 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Güncel
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