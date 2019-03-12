Son Dakika Haberleri: Zajc ve Skubic Milli Takıma Çağrıldı

Zajc ve Skubic Milli Takıma Çağrıldı

1 saat önce

İSTANBUL / DHAFenerbahçeli Miha Zajc ve Atiker Konyasporlu Nejc Skubic, Slovenya Milli Takımı'na davet edildi.

Zajc ve Skubic Milli Takıma Çağrıldı, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Fenerbahçeli Miha Zajc ve Atiker Konyasporlu Nejc Skubic, Slovenya Milli Takımı'na davet edildi. 

Slovenya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 21 Mart'ta İsrail ve 24 Mart'ta Kuzey Makedonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Slovenya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Matjaz Kek, Fenerbahçe'den Miha Zajc ile Atiker Konyaspor'dan Nejc Skubic'e de kadroda yer verdi.

Kadroda bulunan isimler şöyle;

KALECİ: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Sampdoria), Matic Kotnik (Panionios)

SAVUNMA: Bojan Jokic (Ufa), Miha Mevlja (Rostov), Nejc Skubic (Atiker Konyaspor), Aljaz Struna (Houston Dynamo), Petar Stojanovic (Dinamo Zagreb), Miha Blazic (Ferencvaros), Nemanja Mitrovic (Jagiellonia), Jure Balkovec (Hellas Verona)

ORTA SAHA: Josip Ilicic (Atalanta), Jasmin Kurtic (Spal), Rene Krhin (Nantes), Benjamin Verbic (Dinamo Kiev), Miha Zajc (Fenerbahçe), Domen Crnigoj (Lugano), Jaka Bijol (CSKA Moskova), Damjan Bohar (Zaglebie Lubin), Adam Gnezda Cerin (Domzale), Jon Gorenc Stankovic (Huddersfield Town)

HÜCUM: Robert Beric (Saint Etienne), Luka Zahovic (Maribor), Andraz Sporar (Slovan Bratislava)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:00 Kaynak: DHA

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Slovenya, Spor
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