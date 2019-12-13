Zakarya: "Türkiye ligi çok zorlu ve kaliteli bir lig" - Son Dakika
Son Dakika Spor Zakarya: 'Türkiye ligi çok zorlu ve kaliteli bir lig' - Son Dakika Spor

Zakarya: "Türkiye ligi çok zorlu ve kaliteli bir lig"

6 saat önce

Denizlispor'un Faslı savunma oyuncusu Zakarya Bergdich, takımın son haftalardaki performansının olumlu yönde gittiğine ve futbolcuların birbirlerinin eksikliklerini kapattığına vurgu yaparak, "Türkiye ligi çok zorlu ve kaliteli bir lig" dedi.

Zakarya:

Denizlispor'un Faslı savunma oyuncusu Zakarya Bergdich, takımın son haftalardaki performansının olumlu yönde gittiğine ve futbolcuların birbirlerinin eksikliklerini kapattığına vurgu yaparak, "Türkiye ligi çok zorlu ve kaliteli bir lig" dedi.


Denizlispor'da, hafta sonu oynanacak zorlu Trabzonspor deplasmanı hazırlıkları devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekip hazırlıklar kapsamında Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde antrenmana çıktı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Denizlispor'un başarılı savunma oyuncularından Fas uyruklu Zakarya Bergdich, zorlu bir maçın kendilerini beklediğini ama bu zorluk derecesini bildikleri için daha sıkı bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.


Kendi oyun performansına da değinen Zakarya, "Aslında Türkiye liginden bahsetmek gerekirse çok zorlu bir lig. Çok kaliteli futbolcuların olduğu bir lig. Ama ben kendi performansıma bakarsam aşağı yukarı bazen iyi bazen kötü de oynadık ama en önemlisi bizim takım halindeki iyi performansımızdan bahsetmek istiyorum. Birbirimizi hepimiz beraber toparlıyoruz. Özellikle de hocamız geldikten sonra. Kendisi de zaten büyük bir futbolcuydu. Futbol oynamayı ve oynatmayı seven bir insan olduğu için açıkçası şu anki felsefemiz hoşuma gidiyor. Takım arkadaşlarımızla ve hocamızla yansıtmaya çalıştığımız bütün çalışmalarımız hoşuma gidiyor" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizlispor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı
Fenerbahçe'nin transfer listesi sızdı Noterliklerde yapılacak düzenleme ile dolandırıcılıkların önüne geçilecek Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi

Son Dakika Haberleri
17:37 Mustafa Cengiz: Cinayet romanlarındaki gibi soruyoruz. Katil kim? Bundan yararlanan kim? - Son Dakika Spor
17:27 Onazi 354 gün sonra ilk 11'de görev aldı! "Şimdi benim, takımıma..." - Son Dakika Spor
17:25 Van Spor FK'ye taraftarların kötü tezahüratından dolayı 12 bin lira ceza - Son Dakika Spor
17:19 Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası gündemi salladı! - Son Dakika Spor
17:14 Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
16:04 Çok konuşulacak iddia! "Yıldız futbolcu yanlış isimle sahaya çıkıyor" - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 17:43:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zakarya: "Türkiye ligi çok zorlu ve kaliteli bir lig" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]