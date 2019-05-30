Zakat Vakfı, Google'ın merkezinde iftar düzenledi

20 yıla yakın zamandır ABD'de faaliyet gösteren ve 50 ayrı ülkede yardım faaliyetlerinde bulunan Chicago'da kuruculuğunu Halil Demir'in yaptığı Zakat Vakfı, Internet devi Google'ın San Francisco'da bulunan merkezinde iftar yemeği düzenledi.

20 yıla yakın zamandır ABD'de faaliyet gösteren ve 50 ayrı ülkede yardım faaliyetlerinde bulunan Chicago'da kuruculuğunu Halil Demir'in yaptığı Zakat Vakfı, Internet devi Google'ın San Francisco'da bulunan merkezinde iftar yemeği düzenledi.



Yaklaşık 200 kişinin davetli olarak katıldığı iftar yemeğine Chicago'da gerçekleşen hava muhalefeti nedeniyle Halil Demir katılamazken, katılanlar arasında bulunan California Bölgesel Geliştirme Uzmanı Ebru Awad, "Amacımız hem IT alanında uzman Müslümanları bir araya getirmek hem de kuruluş olarak yaptığımız yardım çalışmalarını toplumla paylaşarak artmasına vesile olmak" dedi.



İftara katılmaya gelenlerle Zakat Vakfı ve zekatın önemi konusunda toplantı yapıldıktan sonra hep birlikte iftar yemeği yenildi. Yakın zamanda Türkiye'de Suriyeli mültecilere yönelik olarak eğitim çalışmalarını destekleyerek mültecilerin devam edebileceği bir üniversite kuran vakıf, Chicago'da Rohingalı mültecilere yönelik çalışmalar yaparken, ABD genelinde ihtiyacı olanlara psikolojik servis, aile danışmanlığı ve Müslüman topluluklara yönelik inançsal yardımda bulunan Khalil Merkezinin de kurucusu. - CHICAGO

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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