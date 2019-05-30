Son Dakika Haberleri: Zakat Vakfından Google'da iftar
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Zakat Vakfından Google'da iftar

55 dakika önce

SAN ABD'nin California eyaletinde Zakat Vakfı, Google'ın San Francisco merkezinde iftar verdi.

Zakat Vakfından Google'da iftar, System.String[]
SAN ABD'nin California eyaletinde Zakat Vakfı, Google'ın San Francisco merkezinde iftar verdi.
Halil Demir tarafından 2001'de kurulan ve merkezi Chicago'da bulunan vakfın iftarına Zakat Vakfı Başkanı Dr. Hasan Arslan, vakfın İletişim Müdürü Amena Mirza, Google çalışanları dahil yaklaşık 200 kişi katıldı.
İftar öncesi Mirza, davetlilere vakıf hakkında bilgi verdi.
AA muhabirine konuşan Zakat Vakfı California Bölge Temsilcisi Ebru Awad, "Dünyadaki mazlum ve mülteciler için yapabileceğimiz yardımları burada duyurmaya çalışarak onlardan desteklerini istedik. İftar programı oldukça etkili ve güzel geçti. Yardımlarımızı ulaştırmak için bu şekilde bağlantı ve etkinliklerimizi daha da artırmak için çaba göstereceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:27 Kaynak: AA
San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, California, Google, Güncel
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