ZAKKUM, ŞARKILARINI SMA'LI YASMİN ELİF İÇİN SESLENDİRECEK - Son Dakika
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ZAKKUM, ŞARKILARINI SMA'LI YASMİN ELİF İÇİN SESLENDİRECEK

21.09.2022 09:49

ADANA'da yaşayan, nisan ayında İstanbul'dan tedaviden dönerken kendisini taşıyan ambulansın kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu ölümden dönen SMA hastası 11 aylık Yasmin Elif Salman için Zakkum grubu 30 Eylül'de konser verecek.

ADANA'da yaşayan, nisan ayında İstanbul'dan tedaviden dönerken kendisini taşıyan ambulansın kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu ölümden dönen SMA hastası 11 aylık Yasmin Elif Salman için Zakkum grubu 30 Eylül'de konser verecek. Şarkılarını minik Yasmin için seslendirecek olan Zakkum'un konserinden elde edilecek gelirin tamamı 'zolgensma' gen tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına aktarılacak.

Sarıçam ilçesinde yaşayan kurye Vedat (24) ile ev hanımı Hilal Salman (22) çiftinin ilk çocukları 11 aylık Yasmin Elif'e, 40 günlükken hareketlerinin yavaşlaması üzerine götürüldüğü hastanede Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 ölümcül kas hastalığı teşhisi konuldu. Parasız spinraza tedavisi sürerken bir süre sonra nefes almakta güçlük çekince hastaneye kaldırılan Yasmin Elif'e, ameliyat edilerek 4 aylıkken trakeostomi (nefes borusuna tıbbi amaçlarla delik açılması) açıldı. Bu süreçte entübe edilen bebek, 65 gün yoğun bakımda yaşam savaşı verdi. Bu savaşı kazanıp taburcu olan Yasmin Elif bebek, evde makinelere bağlandı.

AMBULANS KAZASI GEÇİRDİ

Tedavisi için İstanbul'a götürülen Yasmin, 26 Nisan günü ise kendisini taşıyan özel ambulansın eve dönüş yolunda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu büyük tehlike atlattı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tekrar yoğun bakıma alınan ve daha sonra Adana'ya sevk edilen Yasmin, hayata tutunmayı başardı. Zaman zaman enfeksiyon nedeniyle riske giren Yasmin bebek, 7 kez yoğun bakımda tedavi gördü. Yaşamak için mücadelesini bırakmayan Yasmin'e kaslarını geliştirmesi için evde fizik tedavi çalışmaları başlatıldı. Bu süreçte 'zolgensma' gen tedavisine ulaşmayı bekleyen Yasmin'in valilik onaylı başlatılan yardım kampanyası ise yüzde 36'ya ulaştı.

ZAKKUM'DAN YARDIM KONSERİ

24 Eylül günü 1 yaşına girecek minik kızın kampanyasının yüzde 50'ye ulaşmasını hedefleyen ailesi, Zakkum grubunun menajeri ile görüştü. Grup, hasta bebek için 'Biz seni rastgele sevmedik ki Yasmin' adıyla Adana'da yardım konseri organize etti. Şarkılarını Yasmin için seslendirecek olan Zakkum, 30 Eylül Cuma günü Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleri ile buluşacak. 100 TL olan biletler Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları gişelerinden satın alınabilecek.

TEK AMAÇ EVLADIMIZI YAŞATABİLMEK

Konserinden elde edilen gelirin tamamının kampanyaya aktarılacağını belirten Hilal Salman, tek amacının evladını yaşatabilmek olduğunu söyledi. Salman, "Benim evladım ölüyor. Yaklaşık bir yıldır ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide mücadele ediyor. İnsanın evladı ile sınanması çok zor. Zolgensma gen tedavisi için başlattığımız valilik onaylı kampanyamızı tamamlayabilmemiz için herkesin desteğine talibiz. 'Bir bilet, bir nefes' dedik ve herkesi konserimize bekliyoruz" diye konuştu

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Kaynak: DHA

Eylül, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZAKKUM, ŞARKILARINI SMA'LI YASMİN ELİF İÇİN SESLENDİRECEK - Son Dakika

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