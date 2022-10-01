ZAKKUM, SMA'LI YASMİN ELİF İÇİN ADANALILARLA BULUŞTU

ADANA'da yaşayan, nisanda İstanbul'dan tedaviden dönerken kendisini taşıyan ambulansın kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu ölümden dönen SMA hastası Yasmin Elif Salman'a (1) destek için Zakkum grubu konser verdi. Konserden elde edilen gelirle 'Zolgensma' ilaç kampanyasında paranın yüzde 40'ı toplanmış oldu. Sarıçam ilçesinde yaşayan kurye Vedat Salman (24) ile Hilal Salman (22) çiftinin ilk çocukları olan ve nisan ayında İstanbul'daki tedaviden dönerken kendisini taşıyan ambulansın kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu ölümden dönen SMA hastası Yasmin Elif için Zakkum grubu yardım konseri verdi. Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'ndaki etkinlikte 'Biz seni rastgele sevmedik ki Yasmin' diyerek şarkılarını seslendiren grubu, binlerce kişi dinlemeye geldi. Konsere katılanlar, hem eğlendi hem de aldıkları biletlerle Yasmin Elif'in 'Zolgensma' tedavisi için kampanyaya destek oldu. Yasmin Elif için konser alanında stantlar da açıldı.

Organizasyondan 400 bin TL elde edildiğini ve ilaç kampanyasında paranın yüzde 40'ının toplanmış olduğunu belirten anne Hilal Salman, "Konserden elde edilen gelirin tamamı valilik onaylı kampanyamıza aktarıldı. Kızımın rahatça nefes alması, yaşıtları gibi parklarda gülüp oynaması için ilacına kavuşmasını istiyoruz. Az bir zamanımız kaldı ama başaracağımıza inanıyorum. Bilet alan ve bu organizasyona destek olan herkese teşekkür ediyorum. Kızım ve diğer SMA'lı bebeklerin bir an önce ilacına ulaşması için bu gibi organizasyonların ve kıymetli sanatçıların desteklerinin devam etmesini bekliyoruz" dedi. Hilal Salman, konser sonunda Zakkum grubunun solisti Yusuf Demirkol'a, kızı doğmadan önce aldığı bir çift ayakkabıyı hediye etti.