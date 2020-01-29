Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde "İki Çay Biri Açık" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde 'İki Çay Biri Açık' etkinliği - Son Dakika

Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde "İki Çay Biri Açık" etkinliği

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kitap Sanatları Merkezi'nde, düzenlediği etkinlikler "İki Çay Biri Açık" programı ile devam etti.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kitap Sanatları Merkezi'nde, düzenlediği etkinlikler "İki Çay Biri Açık" programı ile devam etti.


Akın ve Orakçı'nın sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirdikleri programda, katılımcılar da sıcak çaylarını yudumlarken, sanat, edebiyat ve kitaplar üzerine fikirlerini dile getirdi. Güncel konular üzerine sohbetlerin gerçekleştirildiği bu haftaki programda, depremlerin türkülere ve edebiyata etkileri, sohbet kültürü, kültür yapılarının edebiyat ve türkülere bağlantıları konuşuldu. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Edebiyat, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:22 Kaynak: İHA
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