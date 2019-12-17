Zalgiris Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda? - Son Dakika
Son Dakika Spor Zalgiris Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda? - Son Dakika Spor

Zalgiris Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

6 saat önce

THY Avrupa Ligi 14. hafta mücadelesinde Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak Anadolu Efes'in hedefi galibiyet. İşte, Zalgiris Anadolu Efes maçı hakkında tüm ayrıntılar.

Zalgiris Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?, System.String[]

THY Avrupa Ligi 14. hafta mücadelesinde Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak Anadolu Efes'in hedefi galibiyet. İşte, Zalgiris Anadolu Efes maçı hakkında tüm ayrıntılar...


Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma bu akşam TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber kanalından yayınlanacak.


Euroleague lideri Anadolu Efes'in iddaa oranı 1,35!


Üst üste aldığı galibiyetlere geçtiğimiz hafta Türk derbisini de ekleyen Anadolu Efes, Litvanya deplasmanına 1,35'lik iddaa oranıyla açık favori olarak çıkıyor!


Misli.com yazarlarından Tamer Oyguç; "Anadolu Efes bu sene hepimizin gururu. Muhteşem basketbol oynuyorlar. Micic ve Larkin ikilisi inanılmaz uyumlular. Zalgiris iyi mücadele edecektir ama Anadolu Efes'in bu sezon 6 deplasman galibiyeti olduğunu göz önünde bulundurursak pek şansları yok gibi duruyor." dedi.


Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Litvanya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:15 
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