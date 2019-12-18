Zalgiris Kaunas 68-74 Anadolu Efes - Son Dakika
Son Dakika Spor Zalgiris Kaunas 68-74 Anadolu Efes - Son Dakika Spor

Zalgiris Kaunas 68-74 Anadolu Efes

6 saat önce

İki takımın da iyi savunma yaparak oyuna ortak olduğu ve ikinci yarısı büyük çekişme içinde geçen mücadelede, Anadolu Efes'e galibiyeti getiren oyuncular, 18'er sayı kaydeden Tibor Pleiss ve Vasilije Micic ile 16 sayı atan Rodrigue Beaubois oldu.

Zalgiris Kaunas 68-74 Anadolu Efes, System.String[]

İki takımın da iyi savunma yaparak oyuna ortak olduğu ve ikinci yarısı büyük çekişme içinde geçen mücadelede, Anadolu Efes'e galibiyeti getiren oyuncular, 18'er sayı kaydeden Tibor Pleiss ve Vasilije Micic ile 16 sayı atan Rodrigue Beaubois oldu.


Rakip takımın etkili savunması nedeniyle önceki maçlara oranla daha tutuk bir görüntü sergileyen Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin ise mücadeleyi 6 sayıyla tamamladı.


Bu sonucun ardından başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Anadolu Efes, liderliğini sürdürdüğü THY Avrupa Ligi'nde 12. galibiyetini aldı. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Litvanya takımı Zalgiris ise 11. kez sahadan yenik ayrıldı.


Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternicoi (İtalya), Jordi Aliaga (İspanya)


Zalgiris: Walkup 3, Rivers 4, Geben 11, Leday 7, Ulanovas 14, Lekavicius 5, Hayes, Milaknis 8, Landale 16, Lukosiunas


Anadolu Efes: Beaubois 16, Singleton, Pleiss 18, Micic 18, Simon 7, Larkin 6, Sertaç Şanlı 2, Anderson 4, Peters 3


1. Periyot: 17-26


Devre: 43-42


3. Periyot: 53-55


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:41 
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