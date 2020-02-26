Zalgiris Kaunas'tan Milan maçı için "koronavirüs" önlemi - Son Dakika
Son Dakika Spor Zalgiris Kaunas'tan Milan maçı için 'koronavirüs' önlemi - Son Dakika Spor

Zalgiris Kaunas'tan Milan maçı için "koronavirüs" önlemi

6 saat önce

"Milan taraftarının maça gelmemesini rica ediyoruz"Maça gelecek Litvanyalı taraftarlara tavsiyeler verildiAta SELÇUK - - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26'ncı haftasında kendi sahasında İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaşacak olan Zalgiris Kaunas'ta yönetim,...

Zalgiris Kaunas'tan Milan maçı için

"Milan taraftarının maça gelmemesini rica ediyoruz"

Maça gelecek Litvanyalı taraftarlara tavsiyeler verildi

Ata SELÇUK - - Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26'ncı haftasında kendi sahasında İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile karşılaşacak olan Zalgiris Kaunas'ta yönetim, "koronavirüs" önlemi aldı.

Litvanya ekibinden yapılan açıklamada, İtalya'da yayılan koronavirüs nedeniyle Milan taraftarının maça gelmemesi istenirken, Litvanyalı basketbolseverler için de belli tavsiyelerde bulunuldu.

"ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYIN, YÜZDE 60 ALKOL İÇEREN SIVI İLE DEZENFEKTE EDİN"

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü ve Litvanya Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle ilgili duyurularına yer verilirken, 28 Şubat Cuma günü Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgiris Arena'da oynanacak müsabakaya gelecek taraftarlara ellerin sık sık yıkanması, yüzde 60 alkol içeren sıvılar ile ellerin dezenfekte edilmesi ve ateş veya grip olanlardan uzak kalınması önerildi. Ayrıca öksürme ve hapşurma anlarında da nasıl önlemler alınacağı ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Öte yandan Zalgiris Kaunas yönetimi, maça gelenlerin sağlığıyla alakalı olumsuz giden bir durum olması halinde herhangi bir sorumluluk almayacağını da dile getirdi.


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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:56 Kaynak: DHA
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