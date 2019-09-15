Son Dakika Haberleri: Zalgiris, TOFAŞ'ı yendi! Gloria Kupası'nda beşinci oldu...
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Zalgiris, TOFAŞ'ı yendi! Gloria Kupası'nda beşinci oldu...

46 dakika önce

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın son gününde TOFAŞ ile Zalgiris karşı karşıya geldi.

Zalgiris, TOFAŞ'ı yendi! Gloria Kupası'nda beşinci oldu..., System.String[]

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın son gününde TOFAŞ ile Zalgiris karşı karşıya geldi.


Maçın ilk periyodu 25-19 TOFAŞ üstünlüğü ile biterken, Zalgiris devreyi 51-50 önde kapattı.


TOFAŞ, üçüncü periyodu 81-73 önde geçerken, son çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Zalgiris, maçı 100-95 kazandı.


Bu sonuçla Zalgiris turnuvayı beşinci, TOFAŞ ise altıncı tamamladı.

Belek, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:00 
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