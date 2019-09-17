Son Dakika Haberleri: Zalim I·stanbul 12. Bo¨lu¨m Fragmanı
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Zalim I·stanbul 12. Bo¨lu¨m Fragmanı

30 dakika önce

Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği yeni dizi ZALİM İSTANBUL her Pazartesi saat 20.00'de Kanal D ekranlarında.

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Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği yeni dizi ZALİM İSTANBUL her Pazartesi saat 20.00'de Kanal D ekranlarında.

Oyuncular:

Fikret Kuşkan (Agah Karaçay), Deniz Uğur (Seher Yılmaz), Mine Tugay (Şeniz Karaçay), Ozan Dolunay (Cenk Karaçay), Simay Barlas (Damla Karaçay), Berker Güven (Nedim Karaçay), Bahar Şahin (Ceren Yılmaz), Sera Kutlubey (Cemre Yılmaz), İdris Nebi Taşkan (Civan Yılmaz), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek (Nurten)

Yapımcı: Şükrü Avşar

Yönetmen : Cevdet Mercan

Öykü/Senaryo: Sırma Yanık

Görüntü Yönetmeni: Volkan Aslan

Genel Sanat Yönetmeni: Naz Erayda

Resmi Sosyal Medya Hesapları:

https://www.instagram.com/zalimistdizi

https://www.facebook.com/zalimistdizi https://www.twitter.com/zalimistdizi

Zalim I·stanbul 12. Bo¨lu¨m Fragmanı

Karaçay, Kanal D, TV

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:01 
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