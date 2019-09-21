Zalim Istanbul 12. Bolum 2. Fragman

Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği yeni dizi ZALİM İSTANBUL her Pazartesi saat 20.00'de Kanal D ekranlarında.

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Cristiano Ronaldo'dan cesur itiraf: Attığım hiç bir gol sevgilimle cinsel ilişkimden daha iyi değildi