Zalim Istanbul 13. Bölüm Fragman

Yapımcılığını Avşar Film'in üstlendiği yeni dizi ZALİM İSTANBUL her Pazartesi saat 20.00'de Kanal D ekranlarında.
Oyuncular:
Fikret Kuşkan (Agah Karaçay), Deniz Uğur (Seher Yılmaz), Mine Tugay (Şeniz Karaçay), Ozan Dolunay (Cenk Karaçay), Simay Barlas (Damla Karaçay), Berker Güven (Nedim Karaçay), Bahar Şahin (Ceren Yılmaz), Sera Kutlubey (Cemre Yılmaz), İdris Nebi Taşkan (Civan Yılmaz), Ayşen Sezerel (Neriman), Gamze Demirbilek (Nurten)
Yapımcı: Şükrü Avşar
Yönetmen : Cevdet Mercan
Öykü/Senaryo: Sırma Yanık
Görüntü Yönetmeni: Volkan Aslan
Genel Sanat Yönetmeni: Naz Erayda
Resmi Sosyal Medya Hesapları:
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