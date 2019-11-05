Son Dakika Haberleri: Zalim İstanbul'da büyük gelişme...Nedim ayağa kalktı!..
Son Dakika Magazin Zalim İstanbul'da büyük gelişme...Nedim ayağa kalktı!..

Zalim İstanbul'da büyük gelişme...Nedim ayağa kalktı!..

6 saat önce

Zalim İstanbul'da 17 bölümdür tekerlekli sandalyede olan Nedim'in, Cemre ve Cenk'in düğün yemeğinde ortaya çıktığı sahnede izleyiciler duygu dolu anlar da yaşadı.

Zalim İstanbul'da büyük gelişme...Nedim ayağa kalktı!.., System.String[]

Zalim İstanbul'da 17 bölümdür tekerlekli sandalyede olan Nedim'in, Cemre ve Cenk'in düğün yemeğinde ortaya çıktığı sahnede izleyiciler duygu dolu anlar da yaşadı. Saçı sakalı kesilmiş, tıraş olmuş, takım elbisesiyle köşke dönen Nedim'in yeni hali izleyiciden tam not aldı.


Nedim'in ayağa kalkması sadece Cemre'yi değil, tüm aileyi şaşırttı. Nedim'in iyileşmesi köşkte tüm dengelerin değişmesine neden olurken bu işten en zararlı kim çıkacak? Cemre ve Cenk'in evlilikleri nasıl etkilenecek? Nedim kimlerden nasıl intikamını alacak?


Avşar Film'in yapımcılığını üstlendiği Zalim İstanbul yeni bölümleri ile her Pazartesi Kanal D'de…


İstanbul, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:38 
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