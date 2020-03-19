"Zalim İstanbul" setine Koronavirüs (COVID-19) arası - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Zalim İstanbul' setine Koronavirüs (COVID-19) arası - Son Dakika Magazin

"Zalim İstanbul" setine Koronavirüs (COVID-19) arası

1 saat önce

İşte dizinin yapımcısı Avşar Film'in açıklaması: Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "Zalim İstanbul" dizi setine ara verilmiştir.

İşte dizinin yapımcısı Avşar Film'in açıklaması:


Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "Zalim İstanbul" dizi setine ara verilmiştir. İnsan sağlığının şirketimizce her şeyden daha önemli olduğunu, çalışanlarımızın ve tüm ekibimizin bu salgından korunması adına bu önlemi aldığımızı bildirmek isteriz.

Koronavirüs, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:52 

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