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Zalim İstanbul'un yıldızlarına yoğun ilgi
6 saat önce
Bir kafeden kahve alıp mağazaları gezen ikili, yoğun bir ilgi ile karşılaştı.
Bir kafeden kahve alıp mağazaları gezen ikili, yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Oyuncular, hayranlarıyla sohbet edip fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:05
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