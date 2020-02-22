Zalim İstanbul'un yıldızlarına yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Zalim İstanbul'un yıldızlarına yoğun ilgi - Son Dakika Magazin

Zalim İstanbul'un yıldızlarına yoğun ilgi

6 saat önce

Bir kafeden kahve alıp mağazaları gezen ikili, yoğun bir ilgi ile karşılaştı.

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Bir kafeden kahve alıp mağazaları gezen ikili, yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Oyuncular, hayranlarıyla sohbet edip fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:05 
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