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Zalimliğin böylesi! Annesi ölünce yanlarına sığınan çocuğa yavru köpek eti yedirdiler - Son Dakika

Zalimliğin böylesi! Annesi ölünce yanlarına sığınan çocuğa yavru köpek eti yedirdiler

01.09.2021 23:15
Zalimliğin böylesi! Annesi ölünce yanlarına sığınan çocuğa yavru köpek eti yedirdiler, System.String[]

Güney Afrika'da annesinin vefat etmesi üzerine akrabalarının yanına yerleştirilen 7 yaşındaki çocuğa, yavru köpek eti yedirilmesi ülkede infiale neden oldu. Polis ekipleri, şiddete uğradığı da tespit edilen çocuğu koruma altına aldı.

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyalatinde bir çocuğa yapılanlar, tüm dünyanın tepkisini çekti. Annesinin vefat etmesi üzerine akrabalarının yanına yerleştirilen çocuğa köpek eti yedirilmesi, komşuların ihbarı üzerine ortaya çıktı. Komşular ayrıca, çocuğun kırbaçlandığını da söyledi. 7 yaşındaki çocuk, polis korumasına alındı.

İFADESİNDE DE DOĞRULADI

Diken'in derlediği habere göre KwaZulu-Natal vilayetindeki sosyal gelişim dairesinin sözcüsü Mhlabunzima Memela'nın açıklamalarına göre Mtubatuba kasabasında yaşayan çocuk, önce kırbaçlandığını sonra da ölen yavrunun etini yemeye zorlandığını anlattı.

"KOMŞULAR İHBARDA BULUNDU"

Memela şöyle konuştu: "Olay 22 Ağustos'ta yaşandı. Annesi hayatını kaybeden çocuk akrabalarının yanında kalmaya başlamış. Bir komşu çocuğun şiddete uğradığını söyleyerek ihbarda bulundu. Ekibimiz eve gittiğinde köpeğin öldüğünü, söz konusu akrabanın eve döndüğünde çocuğu hayvanı öldürmekle suçladığını ve ona fiziksel saldırıda bulunduktan sonra ölen hayvanın etini yemeye zorladığını tespit etti"

"ÖLÜ HAYVAN ETİ YEDİĞİ İÇİN SAĞLIĞINI İZLİYORUZ"

Çocuğun daire çalışanları tarafından derhal akrabanın elinden alınarak güvenli bir yere diye tanımladığı bir çocuk yurduna götürüldüğünü, profesyonel ekip tarafından psikolojik destek verildiğini anlatan Memela, "Tabii ölü hayvan eti yediği için bedensel sağlığını da yakından izliyoruz. Şimdilik olumsuz bir durum yok" dedi.

AİLENİN DİĞER FERTLERİNE DE ŞİDDET UYGULADI

Söz konusu adamın uzun süredir ailenin diğer fertlerine de şiddet uyguladığını öğrendiklerinin ve onlara da destek verileceğinin altını çizen Memela kaçtığını söylediği bu kişinin yakalanmasını istedi. Mtubatuba'daki polis teşkilatının sözcüsü Nqobile Gwala soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Zalimliğin böylesi! Annesi ölünce yanlarına sığınan çocuğa yavru köpek eti yedirdiler

Güney Afrika, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zalimliğin böylesi! Annesi ölünce yanlarına sığınan çocuğa yavru köpek eti yedirdiler - Son Dakika Dünya


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