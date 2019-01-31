Zam Geldi, Esnaf ve Öğrenci Yemeği Menemen Saltanatını Kaybetti

Kayseri'de, son zamanlarda domates ve bibere gelen zamlarla beraber öğrenci ve esnaf yemeği olan menemenin fiyatı da arttı.

Kayseri'de, son zamanlarda domates ve bibere gelen zamlarla beraber öğrenci ve esnaf yemeği olan menemenin fiyatı da arttı. Zamlardan önce 5 kişilik menemen 9 TL'ye yapılırken, zamlarla beraber bu fiyat 22 TL'ye çıktı.



Kayseri'de, son dönemlerde artan domates ve biber fiyatları, yapımının kolaylığı ile öğrenci ve esnaf yemeği olarak adlandırılan menemeni vurdu. Domates, biber, yumurta ve ekmek ile beraber zamlardan önce 5 kişilik menemeni 9 TL'ye yaptıklarını söyleyen esnaf, zamların ardından menemenin saltanatını kaybettiğini, 9 TL'ye yaptıkları menemenin fiyatının 22 TL'ye çıktığını söyledi.



"Ucuzlamasını bekliyoruz"



İşlerinin yoğun olduğu zamanlarda hem zamandan kazanmak hem de yapımı kolay olduğu için menemen yaptıklarını kaydeden esnaf Atilla Yıldız, gelen zamlardan dert yanarak, "Menemen yaparken domates, biber, yumurta ve yağ kullanıyoruz. Menemen deyince aklımıza öğrenci, bekar insanların mutfağı, askerlerin ve esnafların yemeği gelir. Bundan 10 gün öncesine kadar 9 TL liraya 5 kişinin karnını doyurabileceği bir şekilde menemen yapılabiliyordu. Bugün menemen malzemelerini almaya gittiğimde domates ve biber fiyatlarının zamlandığını gördüm. 5 kişilik bir menemeni 22 TL'ye yaptık. Bir süre önce 9 TL'ye mal ettiğimiz menemeni bugün 22 TL'ye mal oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde domates ve biberin fiyatı ucuzlar. Menemenin eski saltanatına kavuşur. Yine öğrencinin, bekarların ve esnafların gözde yemeği olur. 18 TL civarında biber, 9 TL domates, yumurtanın tanesi de 75 kuruş olmuş. Biber, domates, yumurta, ekmek derken 5 kişilik menemen 22 TL tuttu" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

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