Zam pazarlığından uzlaşma çıkmadı, Türk-İş eylem kararı aldı
1 saat önce
Türk-İş Koordinasyon Kurulu 2019-2020 Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine eylem kararı aldı.
Türk-İş Koordinasyon Kurulu 2019-2020 Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine eylem kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:19
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