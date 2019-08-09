Son Dakika Haberleri: Zam pazarlığından uzlaşma çıkmadı, Türk-İş eylem kararı aldı
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Zam pazarlığından uzlaşma çıkmadı, Türk-İş eylem kararı aldı

1 saat önce

Türk-İş Koordinasyon Kurulu 2019-2020 Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine eylem kararı aldı.

Zam pazarlığından uzlaşma çıkmadı, Türk-İş eylem kararı aldı, System.String[]
Türk-İş Koordinasyon Kurulu 2019-2020 Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine eylem kararı aldı.
Türk İş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:19 
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