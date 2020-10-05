Zam şampiyonu kabak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Verilere göre Sivas, Kayseri ve Yozgat illerini içerisine alan TR72 Bölgesinde 2020 Eylül ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 0,6 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,3 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,88 artış ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 11,78 artış gerçekleşti.

TR72 Bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2020 Eylül ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 3,17 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri olurken, bunu yüzde 1,66 ile ulaştırma, yüzde 1,13 ile haberleşme ve yüzde 1,06 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 2,37 ile eğitim oldu.

Kayseri, Sivas ve Yozgat Bölgesinde 2020 Eylül ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 19,64 ile kabak, yüzde 17,73 ile muz ve yüzde 11,47 ile sivri biber olurken, en çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 28,09 ile limon ve yüzde 11,82 ile kavun oldu. - SİVAS