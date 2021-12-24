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Zaman ayarlı bomba düzeneği! AK Parti binasının önüne bırakılan koliden çıktı - Son Dakika

Zaman ayarlı bomba düzeneği! AK Parti binasının önüne bırakılan koliden çıktı

24.12.2021 12:14

Zeytinburnu AK Parti ilçe binasının önüne bırakılan ve bomba uzmanlarınca imha edilen karton kolinin içindeki düzeneğin, zaman ayarlı ve parça tesirli bomba olduğu ortaya çıktı. Koliyi bıraktığı belirtilen ve eşkali belirlenen şüpheli, güvenlik birimlerince her yerde aranıyor.

Zeytinburnu AK Parti ilçe binasının önüne salı günü gece saatlerinde bırakılan karton kutu, polisi alarma geçirmişti. Kutuda kurulu bir düzenek fark eden bomba imha uzmanları paketi kontrollü şekilde uzaktan fünyeyle patlatmıştı.

EL YAPIMI VE ZAMAN AYARLI PATLAYICI

Kontrollü patlatmanın ardından polis ekiplerince incelenen pakete ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, imha edilen kutudaki düzeneğin parça tesirli, el yapımı ve zaman ayarlı patlayıcı olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİNİN EŞKALİ BELİRLENDİ

Uzman ekiplerce İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'nda detaylı şekilde incelenen patlayıcıyla bağlantılı olduğu sanılan ve kutuyu bina önüne bırakan 1 kişi tespit edildi. Söz konusu caddenin bulunduğu bölgedeki kameralar ayrıntılı olarak izleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirlendi.

TALİMATI VERENLERİN KİM OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Belirlenen eşkale uygun robot resmi çizilen şüpheli her yerde aranırken, saldırı talimatını verenlerin kim ya da kimler olduğu güvenlik birimlerince çok yönlü olarak araştırılıyor.

Öte yandan düzeneği kuran failin yakalanmasının ise an meselesi olduğu kaydedildi.

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Zeytinburnu, AK Parti, Polis, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zaman ayarlı bomba düzeneği! AK Parti binasının önüne bırakılan koliden çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zaman ayarlı bomba düzeneği! AK Parti binasının önüne bırakılan koliden çıktı - Son Dakika
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