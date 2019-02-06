Son Dakika Haberleri: "Zaman Değişmeli" Sergisi Kapsamında Sergi Turu

"Zaman Değişmeli" Sergisi Kapsamında Sergi Turu

1 saat önce

Pera Müzesi, "Zaman Değişmeli" sergisi kapsamında, küratör Alistair Hicks ile sanatçı Nilbar Güreş'in katılımıyla gerçekleşecek bir sergi turu düzenliyor.

Tur, zaman kavramının yerleşik kurallarını yıkarak, geleneksel zaman fikrine yeni perspektifler sunan sergiye detaylı bir bakış sunuyor.

Pera Müzesi, "Zaman Değişmeli" sergisi kapsamında sanatseverleri, küratör ve sanatçılarla buluşturmaya devam ediyor. 12 Şubat Salı günü saat 19:00'da gerçekleştirilecek sergi turu, küratör Alistair Hicks ile sergide eserleri bulunan sanatçı Nilbar Güreş'in katılımıyla gerçekleşiyor. Tur kapsamında Alistair Hicks, sergi ile ilgili detaylı bilgi verirken, sanatçıların zaman kavramını hangi açılardan ele aldıklarına yönelik açıklama ve değerlendirmelerde bulunurken katılımcılar, Nilbar Güreş'in eserlerini sanatçının kendisinden dinleme fırsatı bulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:03 Kaynak: Bültenler

Pera Müzesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı Devlet Hastanesinde Koku Paniği! Çevredekiler Hemen Uzaklaştırıldı

Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum AK Parti'den Ezber Bozan Suriyeli Çıkışı: İstanbul'a Gelmelerine İzin Verilmemeliydi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 15:35:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Zaman Değişmeli" Sergisi Kapsamında Sergi Turu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]