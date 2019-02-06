"Zaman Değişmeli" Sergisi Kapsamında Sergi Turu

Tur, zaman kavramının yerleşik kurallarını yıkarak, geleneksel zaman fikrine yeni perspektifler sunan sergiye detaylı bir bakış sunuyor.

Pera Müzesi, "Zaman Değişmeli" sergisi kapsamında sanatseverleri, küratör ve sanatçılarla buluşturmaya devam ediyor. 12 Şubat Salı günü saat 19:00'da gerçekleştirilecek sergi turu, küratör Alistair Hicks ile sergide eserleri bulunan sanatçı Nilbar Güreş'in katılımıyla gerçekleşiyor. Tur kapsamında Alistair Hicks, sergi ile ilgili detaylı bilgi verirken, sanatçıların zaman kavramını hangi açılardan ele aldıklarına yönelik açıklama ve değerlendirmelerde bulunurken katılımcılar, Nilbar Güreş'in eserlerini sanatçının kendisinden dinleme fırsatı bulacak.