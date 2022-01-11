Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarının yargılandığı davada tanık hüseyin gülerce dinlendi - Son Dakika

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin eski yazarları Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne'nin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada tanık yazar Hüseyin Gülerce dinlendi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan ve Şahin Alpay ile avukatları katıldı.

"TWEETİ SİLMEMİ İSTEDİLER"

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanarak tanık olarak dinlenen köşe yazarı Hüseyin Gülerce, "Bu arkadaşlara bir talimat geldiğini asla düşünmem. Kendi fikirlerini yazıyorlardı. Böyle bir şeye şahit olmadım, bunun dedikodusunu bile duymadım. MİT krizinde kendi tavrımı ortaya koydum. Benim erkenden tavır koymamım somut örneği; 25 Aralık'tan 2 gün sonraki, 3 paragraftan oluşan bir tweettir. Tweeti silmemi istediler. Bana gözdağı verildi. 'O tweeti derhal siliyorsun' dediler silmedim. Bizim bu yapıyla zaten doku uyuşmazlığımız var" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış şeklindeki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi. Heyet firari sanık Mehmet Özdemir hakkındaki yakalama emrinin devamına hükmetti. Mahkeme dava dosyasının mütalaa hazırlanması için duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVA GEÇMİŞİ

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada karar çıkmıştı. Mahkeme, sanık Mümtazer Türköne'yi "Örgüt üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay, Ali Bulaç ile Şahin Alpay'ı aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış, Mehmet Özdemir ise beraat etmişti. Davada karar açıklanmasının ardından yapılan temyiz incelemesinde Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, hükmü "Eksik inceleme" yapıldığı gerekçesiyle bozmuştu. Sanıkların eyleminin "Örgüte yardım" suçunu oluşturduğunu kaydeden Yargıtay, Türköne'yi tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliye etmişti.