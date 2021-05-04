Zaman geçmesin diye topu hızla oyuna sokmak isteyen Yılmaz Vural yere düştü, hali futbolseverlerin yüreklerini burktu - Son Dakika

Zaman geçmesin diye topu hızla oyuna sokmak isteyen Yılmaz Vural yere düştü, hali futbolseverlerin yüreklerini burktu

04.05.2021 15:15

Süper Lig'in düşme hattında yer alan takımlardan olan Erzurumspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, geçtiğimiz gün oynanan ve 3-1'lik mağlubiyetleriyle sona eren karşılaşmada takımının farkı 2'ye indirmesiyle birlikte büyük heyecan yaşadı. Karşılaşmanın son dakikalarına doğru zaman geçmesin diye taç atışı kullanacak oyuncusuna topu hızla vermek isteyen Yılmaz Vural, topu yakalamak isterken yere düştü. Tecrübeli teknik adamın yere düşmesi ise futbolseverlerin yüreklerini burktu.

68 yaşındaki teknik adam Yılmaz Vural'ın dün akşam Erzurumspor- Fenerbahçe maçında yere düştüğü anlar futbolseverlerin yüreğini burktu. Kariyerinde üç büyük takımı çalıştıramayan hocanın, ilerleyen yaşına ve hastalığa rağmen gösterdiği bu enerji takdirle karşılandı.

İlk yarıyı 3-0 yenik kapatan Erzurum, ikinci yarıda oyundan düşen Fenerbahçe karşısında farkı 2'ye indirdi ama yüksek temposunu sürdüremedi. Vural da bir puanın gelmesi için en istekli olan isimdi. Deneyimli hoca taç atışını kullanması için topu bir an önce oyuncusuna vermek istedi ama talihsiz şekilde yere düştü.

Takımı 3-0'dan maçı çevirebilsin diye topu oyuna sokmak isterken yere düşen Yılmaz Vural, yürekleri burktu

"ONDAKİ HIRS OYUNCULARDA DA OLSA"

Oyuna girmek istemeyen oyuncusuyla uğraşan ve bir futbolcusundan da küfür işiten Vural'ın, takımının iyi sonuçla ayrılması için gösterdiği özveri alkışla karşılanırken, söz konusu futbolcular ise pek çok kesim tarafından saygısızlıkla eleştirildi.

Sosyal medyada, "Yüreğimizi burktu. Bu yaşına rağmen en hırslısı o. Oyuncularda da keşke aynı şeyi görebilseydik" yorumları yapıldı.

Zaman geçmesin diye topu hızla oyuna sokmak isteyen Yılmaz Vural yere düştü, hali futbolseverlerin yüreklerini burktu

Erzurumspor Kulübü, Yılmaz Vural, Enerji, Spor, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Spor Zaman geçmesin diye topu hızla oyuna sokmak isteyen Yılmaz Vural yere düştü, hali futbolseverlerin yüreklerini burktu - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)

Son Dakika

Milan, 50 milyon euroya Yusuf Yazıcı'nın transferini bitiriyor! Trabzonspor'un da kasası dolacak Milan, 50 milyon euroya Yusuf Yazıcı'nın transferini bitiriyor! Trabzonspor'un da kasası dolacak Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi! Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi! 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi Çelik halat koptu, 5'inci kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
16:48 Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı
16:42 Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi
16:35 GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı
16:31 Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!
15:58 Aklı hala Türkiye'de! Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı
15:58 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu
15:53 Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi
15:48 Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti
15:34 Uzman isim uyardı! Bel ağrılarına dikkat, fıtığa dönebilir
15:34 Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum
Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı         
16:48
Öterken bayılan horozun ünü dünyaya yayıldı! Davet üstüne davet alıyor Öterken bayılan horozun ünü dünyaya yayıldı! Davet üstüne davet alıyor         
16:44
GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı         
16:36
Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi         
16:29
Osmaniye'de kısıtlama dinlemeyen kalabalığa polis müdahalesi! Osmaniye'de kısıtlama dinlemeyen kalabalığa polis müdahalesi!         
16:16
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu         
15:59
Sokakta bulunan erkek cesedini PKK mı yaktı? İşte gözleri PKK'ya çeviren şüpheli duvar yazısı! Sokakta bulunan erkek cesedini PKK mı yaktı? İşte gözleri PKK'ya çeviren şüpheli duvar yazısı!         
15:53
Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum         
15:34
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
Hindistan'da durum vahim! Cesetler 280 TL'ye kiralanan dozerlerle taşınıyor Hindistan'da durum vahim! Cesetler 280 TL'ye kiralanan dozerlerle taşınıyor         
11:30
Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü         
11:24
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi         
10:47
Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir         
10:31
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 16:55:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zaman geçmesin diye topu hızla oyuna sokmak isteyen Yılmaz Vural yere düştü, hali futbolseverlerin yüreklerini burktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement