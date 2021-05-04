Zaman geçmesin diye topu hızla oyuna sokmak isteyen Yılmaz Vural yere düştü, hali futbolseverlerin yüreklerini burktu

68 yaşındaki teknik adam Yılmaz Vural'ın dün akşam Erzurumspor- Fenerbahçe maçında yere düştüğü anlar futbolseverlerin yüreğini burktu. Kariyerinde üç büyük takımı çalıştıramayan hocanın, ilerleyen yaşına ve hastalığa rağmen gösterdiği bu enerji takdirle karşılandı.

İlk yarıyı 3-0 yenik kapatan Erzurum, ikinci yarıda oyundan düşen Fenerbahçe karşısında farkı 2'ye indirdi ama yüksek temposunu sürdüremedi. Vural da bir puanın gelmesi için en istekli olan isimdi. Deneyimli hoca taç atışını kullanması için topu bir an önce oyuncusuna vermek istedi ama talihsiz şekilde yere düştü.

"ONDAKİ HIRS OYUNCULARDA DA OLSA"

Oyuna girmek istemeyen oyuncusuyla uğraşan ve bir futbolcusundan da küfür işiten Vural'ın, takımının iyi sonuçla ayrılması için gösterdiği özveri alkışla karşılanırken, söz konusu futbolcular ise pek çok kesim tarafından saygısızlıkla eleştirildi.

Sosyal medyada, "Yüreğimizi burktu. Bu yaşına rağmen en hırslısı o. Oyuncularda da keşke aynı şeyi görebilseydik" yorumları yapıldı.