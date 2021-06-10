Üye Girişi
Zaman saat tamircilerinin tersine işliyor - Son Dakika

Zaman saat tamircilerinin tersine işliyor

10.06.2021 20:15

Zaman saat tamircilerinin tersine işliyor Samsun'da yaşayan 55 yaşındaki Ali Candan, 1 m2'lik mini tamir dükkanında tabure üstünde 40 senedir saat tamir ederek geçimini sağlamaya çalışıyor.

Zaman saat tamircilerinin tersine işliyor

SAMSUN - Samsun'da yaşayan 55 yaşındaki Ali Candan, 1 m2'lik mini tamir dükkanında tabure üstünde 40 senedir saat tamir ederek geçimini sağlamaya çalışıyor.

Ali Candan, babasından öğrendiği saat tamirciliği mesleğini yıllardır ara vermeden Samsun'un en eski çarşılarından biri olan Bedestan Çarşısı'nda sürdürüyor. İnsanlar için saat taşımanın bir araç olmadığını belirten Candan, teknolojiyle beraber saat kullanımının da insan hayatından çıktığını vurguladı. 1 m2'lik küçük dükkanında saat tamir ederek geçimini sağlayan Candan, insanların saat tamirinden çok pil değişimi için kendisine geldiğini ifade etti.

"Yıllardır 1 m2'lik dükkandan ailemi geçindiriyorum"

Kendisinin ve ailesinin geçimini küçük dükkanından elde ettiği kazançla sağladığını dile getiren Ali Candan, "Saat tamircileri genelde çalışma alanı ufak dükkanlardır. Çünkü kazançları az olduğundan dolayı büyük dükkanları kiralayamazlar. Kıt kanaat geçindiğimiz için böyle mekanları tercih ediyoruz. Ben de ufacık bir dükkanda hayatımı idame ettiriyorum. Bundan şikayetçi değilim. Yıllardır bu dükkan sayesinde ailemi geçindiriyorum. Dışarıdan bakıldığında insanların bu dükkanı garipsediğini görebiliyorum. 'Ufak dükkanda nasıl iş yapıyor?' gibi sorularla da karşılaştığım çok oluyor. Bunlara alıştım ve benim için sıradan geliyor. Ömrüm burada geçti. İnsanların ne düşündüğü benim için önemli değil. Sadece yaptığım işe odaklanıyorum ve işimden zevk alıyorum. Günde ortalama 5-10 kişi geliyor ama bunlar tamir için değil, pil değişmek için geliyor" dedi.

"Çırak yetişmeyen mesleklerin devam etmesi mümkün değil"

Saat tamirciliğinin yok olmaya başladığına da değinen Candan, "40 senedir saat tamir ediyorum. Mesleği babamdan öğrendim. İlk başladığımda meslek çok gözdeydi. Zamanla birlikte teknolojiye yenilerek kendini yenilemeyen meslek bitme noktasına geldi. İlk başlarda mekanik ve kurmalı saatler revaçtaydı. O dönem bu saatlerin tamiri ve diğer işlerini yapabiliyorduk. Dolayısıyla getirisi de şimdiye göre oldukça fazlaydı. Teknolojinin gelmesiyle birlikte mekanik saatler geri plana düştü. Elektronik saatler çoğalınca tamir işi bitti, iş daha çok pil değişimine döndü. Ondan dolayı da gelir seviyesi oldukça düştü. Saat tamircisi olarak çırak dahi yetişmiyor. Bu mesleği yapan sayılı kişi kaldık. Bu mesleğin tarihe karışacağını düşünüyorum. Çırak yetişmeyen mesleklerin devam etmesi mümkün değildir. Gelir ve kazanç sistemi dünyasında yaşadığımız için bu mesleğin de gelecek nesillere kazanç sağlayacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Mesleğin son temsilcilerinden biri olan Ali Candan, tarihi Bedestan Çarşısı'ndaki en küçük dükkanda zamanın saat tamircilerinin tersine işlememesi için çaba sarf ediyor.

Zaman saat tamircilerinin tersine işliyor
Zaman saat tamircilerinin tersine işliyor
Zaman saat tamircilerinin tersine işliyor
Zaman saat tamircilerinin tersine işliyor

Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Zaman saat tamircilerinin tersine işliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marmara'yi esir alan deniz salyası için TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu 19:51 Marmara'yi esir alan deniz salyası için TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi 19:27 Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın tutuklandı 19:05 Son Dakika: Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın tutuklandı
Edin Dzeko adım adım Beşiktaş'a geliyor 18:42 Edin Dzeko adım adım Beşiktaş'a geliyor Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı 18:17 Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu! 17:59 Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!
5 fabrikada yemekten zehirlenme şüphesi! Yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu 17:45 5 fabrikada yemekten zehirlenme şüphesi! Yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu 16:51 MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu

Son Dakika Haberleri
18:43 Macron'a tokat atan Fransız için istenilen ceza: 18 ay hapis
18:17 Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi
18:16 Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı
17:59 Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!
17:42 Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım
17:37 Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu
17:29 Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor
17:09 AK Parti'den '15 vekil' açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil
17:03 Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim
16:59 Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu
Son Dakika: Gıda sektörü, berber, kuaför, kafe, lokanta ve restoran çalışanları aşı programına dahil edildi Son Dakika: Gıda sektörü, berber, kuaför, kafe, lokanta ve restoran çalışanları aşı programına dahil edildi         
19:59
EURO 2020'de uygulanacak kurallar dikkat çeki! İşte 28 maddede turnuvanın bilinmeyenleri EURO 2020'de uygulanacak kurallar dikkat çeki! İşte 28 maddede turnuvanın bilinmeyenleri         
19:41
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, leopar desenli mayosuyla poz verdi Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, leopar desenli mayosuyla poz verdi         
19:24
Roberto Mancini: Umarım Burak bize gol atmaz Roberto Mancini: Umarım Burak bize gol atmaz         
19:04
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı: 2 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı         
18:00
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı         
17:46
Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu         
17:16
Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı         
15:33
Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var         
15:17
Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı         
15:03
Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?         
13:23
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 20:21:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zaman saat tamircilerinin tersine işliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement