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ZAMAN TÜNELİ GİBİ KENT ATTUDA - Son Dakika

ZAMAN TÜNELİ GİBİ KENT ATTUDA

31.08.2021 09:56

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde M.Ö. 2'nci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Attuda Antik Kenti'nde yaşam, 2 bin 200 yıldır kesintisiz devam ediyor.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde M.Ö. 2'nci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Attuda Antik Kenti'nde yaşam, 2 bin 200 yıldır kesintisiz devam ediyor. Helenistik dönemde kurulan, Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde yaşamın sürdüğü Attuda Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında çıkan buluntular, mahalle camisinin avlusunda sergileniyor.

Helenistik dönemde kurulan, Roma İmparatorluğu döneminde en parlak çağını yaşayan, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde yaşamın kesintisiz sürdüğü 2 bin 200 yıllık Attuda Antik Kenti, Sarayköy ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde yeşil çam ağaçları arasında ziyaretçilerine tarihin izlerini görme imkanı sunuyor. Tarihi sokaklarda yürüyen ziyaretçiler, Osmanlı döneminden kalma evlerin yoğunlukta olduğu mahallede tarihi ve kültürel atmosferin keyfini sürüyor. Daha önce gün yüzüne çıkan buluntular ise mahalle camisinin avlusunda sergileniyor.

Antik kentin ortaya çıkarılması için yüzey araştırmalarına başlanan bölgede, çalışmalar Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Bilge Yılmaz Kolancı başkanlığında 28 kişilik bilim heyeti tarafından yürütülüyor.

Attuda'nın çok özel bir antik kent olduğunu belirten Kolancı, çevresinde Laodikya, Tripolis, Hierapolis, Afrodisias gibi büyük antik kentlerinin yer aldığını kaydetti. Kolancı, Burada 3 yıllık bir yüzey araştırması yapacağız. Attuda yaşayan bir antik kent. 2 bin 200 yıldır burada kesintisiz bir yerleşim var. Roma İmparatorluğu, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden farklı katmanlar bir arada. Burası adeta bir zaman tüneli niteliğinde. Attuda'yı diğer antik kentlerden farklı kılan özellik, üzerindeki Osmanlı Dönemi'ne ait mimari yapılar. Bu durum, buraya kültürel bir zenginlik katıyor. Önceliğimiz Hisar Mahallesi'nde antik döneme ait yapı kalıntılarını belirlemek. Antik kaynaklara göre, bir tapınak ve bir tıp okulunun burada olduğunu biliyoruz. Bu alanların da tespitine yönelik çalışmalar yapacağız dedi.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Anadolu'nun zengin tarihi ve kültürel değerlere sahip bir coğrafya olduğunu söyledi. Tarihin ortaya çıkmasının en önemli görevlerinden olduğunu dile getiren Özbaş, Attuda Antik Kenti'nin önemli bir turizm potansiyeli bulunuyor. Attuda'nın gün yüzüne çıkması, şehrimizin turizm potansiyeline önemli katkı yapacak. Burası 2 bin 200 yıldır yaşamın devam ettiği bir nokta. Bizim hayalimiz, ilçemizin Türkiye'de adından söz ettiren bir turizm merkezi haline gelmesi. Yüzey araştırma, ardından da kazı çalışmalarıyla birlikte ortaya çıkacak bulgular yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek. Şehrimize gelen ziyaretçilerin de konaklama süresini arttıracak, ekonomimize de katkı sağlayacaktır diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Aşkın Şen, Hisar'ın tarihinin çok eskiye dayandığını dile getirerek, Bu tarihin yüzeye çıkması için de çalışmalar başladı. Bundan çok mutluyuz. Yüzey araştırmasının ardından kazı çalışmalarının da başlamasını temenni ediyoruz. Biz buranın da Şirince gibi turizme açılmasını istiyoruz ifadelerini kullandı.

Mahallede dokumacılık yapan Ziya Doğru ise, Biz antik kentin üzerinde yaşıyoruz. Yapılan çalışmalarla gün yüzüne çıkacak. Mahallemize çok katkısı olacağını düşünüyorum. Hisar çok güzel bir mahalledir. Herkes gelip bu doğal ortamı görmeli dedi.

ZAMAN TÜNELİ GİBİ KENT ATTUDA
ZAMAN TÜNELİ GİBİ KENT ATTUDA
ZAMAN TÜNELİ GİBİ KENT ATTUDA
ZAMAN TÜNELİ GİBİ KENT ATTUDA
ZAMAN TÜNELİ GİBİ KENT ATTUDA
ZAMAN TÜNELİ GİBİ KENT ATTUDA
ZAMAN TÜNELİ GİBİ KENT ATTUDA
ZAMAN TÜNELİ GİBİ KENT ATTUDA
ZAMAN TÜNELİ GİBİ KENT ATTUDA
ZAMAN TÜNELİ GİBİ KENT ATTUDA
ZAMAN TÜNELİ GİBİ KENT ATTUDA
ZAMAN TÜNELİ GİBİ KENT ATTUDA
ZAMAN TÜNELİ GİBİ KENT ATTUDA
ZAMAN TÜNELİ GİBİ KENT ATTUDA
ZAMAN TÜNELİ GİBİ KENT ATTUDA

Sarayköy, Osmanlı, Bizans, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZAMAN TÜNELİ GİBİ KENT ATTUDA - Son Dakika


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