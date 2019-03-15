Zaman Yolcusu Olduğunu Kanıtlayan 5 İnsan - Gelecekten Geldiler
1 saat önce
Zamanda yolculuk yapılabilir mi? Her geçen gün yeni insanlar geçmişten geldiklerini ya da geleceğe gittiklerini iddia etmektedirler.
Zamanda yolculuk yapılabilir mi? Her geçen gün yeni insanlar geçmişten geldiklerini ya da geleceğe gittiklerini iddia etmektedirler. Ancak bunlardan bazılarıları gerçekten bunu kanıtlayabilmişlerdir. Gelin sizlerle herkesi şaşkınlığa sürükleyen bu zaman yolcularına göz atalım.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:32 Kaynak: Youtube
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