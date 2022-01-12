Zaman yolcusu üç tarih verdi: 2022 yazı, 15 Mart ve 28 Haziran! Ne olacak? - Son Dakika

Gelecekten geldiğini söyleyen ve Tiktok'ta Pasttimetravel hesabından paylaşımlar yapan "zaman yolcusu" 2022'de ilk kez uzaylılarla tanışacağımızı iddia etti.

Pastttimetravel adlı zaman yolcusu, kendisinin sahte bir zaman yolcusu olmadığında ısrarlı. Bu yüzden üç tarih verdiğini söylüyor ve "bu tarihlere dikkat edin, aklınızda tutun" diyor.

"Zaman yolcusu"; "Bu tarihleri ??hatırla..." başlıklı videosunda, 15 Mart'ta dünyanın bir noktasında yanardağ patlaması yaşanacağını, 28 Haziran'da bir yolcu uçağının kaybolacağını ileri sürdü.