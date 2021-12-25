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"Zaman yolcusuyum" dedi ve bir video yayınladı: Sene 2031, İstanbul bomboş - Son Dakika

"Zaman yolcusuyum" dedi ve bir video yayınladı: Sene 2031, İstanbul bomboş

25.12.2021 10:28

Kendisini 2031 yılında bulduğunu ve etrafında hiç insan olmadığını iddia eden bir sosyal medya kullanıcısı İstanbul'un birçok noktasından çektiği görüntüleri paylaştı.

Br sosyal medya kullanıcısı bir sabah uyandığında tarihlerin 2031'i gösterdiğini ve etrafına hiçbir insan olmadığını iddia etti. İstanbul'un farklı noktalarından paylaşımlar yapan kullanıcının videosu kısa sürede popüler oldu.

GERÇEK Mİ, MONTAJ MI?

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde insanları aramaya başladığını dile getiren sosyal medya kullanıcısı, telefonlara ulaşılamadığını ve sadece internetin çektiğini söyledi. Havaalanı, Taksim meydanı, hastane, toplu taşıma girişi gibi lokasyonlarda çekimler yapan sosyal medya kullanıcısı, kendisine gelen sorulara da çektiği videolar ile yanıt verdi. Kimi kullanıcı hesaba inanırken birçok kullanıcı da videoların düzenlenmiş ve montajlanmış olduğunu iddia etti.

ÇOK RAĞBET VAR

Zaman yolculuğu, insanların gelecekten haber alma isteği nedeniyle oldukça popüler bir akım haline dönüştü. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden pek çok sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarıyla popüler olmayı başardı. Özellikle yurt dışındaki sosyal medya kullanıcıları yaygın olarak zaman yolculuğu içerikleri üretiyor ve gelecekten günümüze kimi bilgileri iletiyorlar.

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Zamanda Yolculuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: "Zaman yolcusuyum" dedi ve bir video yayınladı: Sene 2031, İstanbul bomboş - Son Dakika
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