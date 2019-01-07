Zamana Direnen Mesleği Severek Yapıyor

Siirt
'te yaşayan 63 yaşındaki Muhsin Gündüz, yorulmuş ve yıpranmış elleriyle zamana direnen semercilik mesleği ile geçimini sağlamaya çalışıyor.
Bir yakınından öğrendiği ve 30 yılını verdiği semercilik mesleğini merkez Tınaztepe
Mahallesi'ndeki 20 metrekarelik iş yerinde sürdüren 5 çocuk babası Gündüz, semere olan ihtiyacın azalmasına rağmen kaybolmaya yüz tutan mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor.
Sabahın erken saatlerinde açtığı iş yerinde çalışmaya başlayan Gündüz, tercih edilmediği için çırak yetiştiremediği mesleğinin yok olması endişesi yaşıyor.
"Çırak da yetiştiremiyoruz"
Muhsin Gündüz, AA muhabirine Kürtçe yaptığı açıklamada, çok sevdiği mesleğinin eskisi kadar ilgi görmemesinin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.
Semere rağbetin azalması nedeniyle mesleği sürdüren ustaların da hemen hemen kalmadığını anlatan Gündüz, "Bu mesleği çok seviyorum ama çırak da yetiştiremiyoruz. Çocuklarımın ikisi okuyor diğerleri ise çalışıyor." dedi.
Mesleği nedeniyle ellerinin de yıprandığını anlatan Gündüz, ellerine bakıldığı zaman mesleğimin kolay olup olmadığının anlaşıldığını kaydetti.
Eskisi kadar semer yapamadığını dile getiren Gündüz, 3-4 günde ancak bir semer yapabildiğini ifade etti.
Şu anda vaktini geçirmek ve yaşatmak için mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Gündüz, şöyle devam etti:
"Bu yaştan sonra başka bir iş de yapamam. Geçimimi yıllardır bu meslekle sağlıyorum. Eskiden işler çok iyiydi ama şu anda öyle değil. Haftada veya 10 günde bir ancak müşteri geliyor. Zaten kış mevsiminde olduğumuz için müşteri çıkmıyor. İlkbahar ve sonbaharda işlerimiz artıyor ama kış ve yaz aylarında işler tamamen duruyor."
Genelde kırsal alanlarda yaşayan ve yük hayvanları olanların müşterisi olduğunu bildiren Gündüz, bir semerin fiyatının 200 ile 250 lira arasında olduğunu sözlerine ekledi.