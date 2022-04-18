'ZAMANA OK ATAN' KARİKATÜRLERİYLE DÜNYADA SES GETİRDİ - Son Dakika
Üye Girişi

'ZAMANA OK ATAN' KARİKATÜRLERİYLE DÜNYADA SES GETİRDİ

18.04.2022 11:30

İZMİR'de görsel sanatlar öğretmeni Hilal Özcan, hobi olarak yaptığı karikatürlerle katıldığı 20 farklı uluslararası yarışmada derece elde etti.

İZMİR'de görsel sanatlar öğretmeni Hilal Özcan, hobi olarak yaptığı karikatürlerle katıldığı 20 farklı uluslararası yarışmada derece elde etti. Karikatürleriyle öğrencilerine ilham kaynağı olan Özcan, Öğrencilerin önünde somut bir örnek olması onları da sanata yönlendiriyor. Ben kendi karikatürlerim için 'Zamana ok atmak' diyorum. Attığınız okun kimi, nerede, ne zaman, zihninden mi, kalbinden mi vuracağı belli olmuyor dedi.

Çeşme ilçesindeki Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu'nda görsel sanatlar öğretmenliği yapan Hilal Özcan, uzun süredir ilgilendiği karikatür sanatında 20 farklı uluslararası yarışmada derece elde etti. Tablet bilgisayarından yaptığı evrensel daldaki karikatürleri ile toplumsal mesajlar ileten Özcan, öğrencilerine ilham kaynağı olarak, sanata yönlendiriyor. Özcan, son olarak ABD'de düzenlenen 'Embracing our Differences' yarışmasında 17 bin 900 kişi arasından ilk 50 yarı finalist içinde yer aldı. Yarışma kapsamında 50 kişinin eserlerinin yeniden değerlendirileceğini anlatan Özcan, ülkesine yeni bir dereceyle dönmek istediğini ifade etti. Öte yandan Özcan'ın yarışmada beğeni gören 'Öğretmenler Günü' eseri, Sarasota'da bulunan Bayfront Park'ta büyük reklam panolarında sergilendi. Karikatürlerini 'Zamana ok atmak' olarak niteleyen Hilal Özcan, Yazısız olduğu için ve konuları evrensel olduğu için attığınız okun kimi, nerede, ne zaman vuracağını bilmiyorsunuz. Üstelik zihninden mi, kalbinden mi vurulacak bunu da bilmiyoruz diye konuştu.

Görsel sanatlarla ilgilendiği için karikatür sanatına uzak olmadığını anlatan Özcan, Karikatür benim kendi alanıma çok yakın. Bu alanda üretimlerim ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül aldı. Ülkeme ödül getirmekten onur duydum. Yarışmalar aslında sanatçıların motivasyon kaynağı değil ancak yarışmalar da bizim enstrümanlarımızdan biri. Çalışmamın ismi 'Öğretmenler Günü' idi. Bu sergilenen 50 eser içinden yeni bir halk oylaması yapılacak. Bu yarışmadan ülkeme bir dereceyle daha dönmek istiyorum. Köy yaşantısında öğrenciler öğretmenle hediyeleşmek ister fakat bunun için bir dükkan bulamazlar. Bu karikatürde de öğretmenine mısır koçanı getiren bir öğrenci yer alıyor dedi.

'İLHAM KAYNAĞI OLUYORUM'

Karikatürist bir eğitimci olmasının öğrenciler üzerindeki etkisinden söz eden ve evrensel karikatür çalıştığından bahseden Özcan, Bu yarışmaların öğrenciler üzerinde ilham kaynağı olması çok değerli. Biz sanat dalları öğretmenleri olarak çocuklar için birer rol model ve ilham kaynağıyız. Öğretmenler olarak geleceğin sanatçılarını da yetiştiren bizleriz. Bu ülkenin ressamları, şairleri, karikatüristleri, senaristleri çocukluk dönemlerinde öğretmenleriyle karşılaşıyorlar. Ben bu anlamda üreten öğretmenleri değerli buluyorum. İlham kaynağı açısından öğrencilerin önünde somut bir örnek oluyor. Okulda karikatür çalışmaları da yapıyoruz ve bu sanat dalıyla ilgilenen pek çok öğrencim var. Evrensel karikatürler çalışıyorum. Evrensel karikatür yazısız, sözsüz karikatürlerdir. Biz genelde karikatürlerin balonlu formlarına alışığız. Evrensel karikatür bu anlamda karikatürün daha sanatsal biçimidir. Yazısız olması dolayısıyla dünyanın bütün dillerinde görsel olarak okunabiliyor ifadelerini kullandı. (DHA)

'ZAMANA OK ATAN' KARİKATÜRLERİYLE DÜNYADA SES GETİRDİ
'ZAMANA OK ATAN' KARİKATÜRLERİYLE DÜNYADA SES GETİRDİ
'ZAMANA OK ATAN' KARİKATÜRLERİYLE DÜNYADA SES GETİRDİ
'ZAMANA OK ATAN' KARİKATÜRLERİYLE DÜNYADA SES GETİRDİ
'ZAMANA OK ATAN' KARİKATÜRLERİYLE DÜNYADA SES GETİRDİ
'ZAMANA OK ATAN' KARİKATÜRLERİYLE DÜNYADA SES GETİRDİ
'ZAMANA OK ATAN' KARİKATÜRLERİYLE DÜNYADA SES GETİRDİ
'ZAMANA OK ATAN' KARİKATÜRLERİYLE DÜNYADA SES GETİRDİ
'ZAMANA OK ATAN' KARİKATÜRLERİYLE DÜNYADA SES GETİRDİ
'ZAMANA OK ATAN' KARİKATÜRLERİYLE DÜNYADA SES GETİRDİ
'ZAMANA OK ATAN' KARİKATÜRLERİYLE DÜNYADA SES GETİRDİ
'ZAMANA OK ATAN' KARİKATÜRLERİYLE DÜNYADA SES GETİRDİ
'ZAMANA OK ATAN' KARİKATÜRLERİYLE DÜNYADA SES GETİRDİ
'ZAMANA OK ATAN' KARİKATÜRLERİYLE DÜNYADA SES GETİRDİ

YORUMLAR
500
İTO, Eminönü Yeni Cami'nin 425 yıllık tarihini kitap haline getirdi İTO, Eminönü Yeni Cami'nin 425 yıllık tarihini kitap haline getirdi Şampiyon 1966 Edremitspor kupayı başkana getirdi Şampiyon 1966 Edremitspor kupayı başkana getirdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'ZAMANA OK ATAN' KARİKATÜRLERİYLE DÜNYADA SES GETİRDİ - Son Dakika


Son Dakika
12:13 Başkan Gültekin Uysal'ın sözleri kriz yaratmıştı! Davutoğlu'na gece vakti Kılıçdaroğlu'ndan telefon
12:06 Ukrayna Neptün füzeleriyle vurmuştu! Rusya'ya ait Moskva kruvazörünün fotoğrafları ilk kez servis edildi
11:46 Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan yeni görüntü yayınlandı! Teröristlerin inlerine işte böyle girildi
11:42 Aman dikkat! Bu çiçeği koparırsanız 80 bin 465 lira ödemek zorunda kalırsınız
11:40 Şarkıcı Öykü Gürman, sahnede yaşamaktan en çok korktuğu durumu açıkladı: Frikik vermek istemem
11:23 Altın yeni haftaya 10 lira yükselişle başladı! Gram 938 lira seviyesinde işlem görüyor
11:14 BBP lideri Destici'den gündem olacak sözler: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok
11:03 Mehmetçik, "Asker buralara ayak basamaz" denilen PKK kampına girdi! 8 üst düzey PKK'lı her yerde aranıyor
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 12:25:53. #1.13#
SON DAKİKA: 'ZAMANA OK ATAN' KARİKATÜRLERİYLE DÜNYADA SES GETİRDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement