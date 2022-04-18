'ZAMANA OK ATAN' KARİKATÜRLERİYLE DÜNYADA SES GETİRDİ - Son Dakika

İZMİR'de görsel sanatlar öğretmeni Hilal Özcan, hobi olarak yaptığı karikatürlerle katıldığı 20 farklı uluslararası yarışmada derece elde etti. Karikatürleriyle öğrencilerine ilham kaynağı olan Özcan, Öğrencilerin önünde somut bir örnek olması onları da sanata yönlendiriyor. Ben kendi karikatürlerim için 'Zamana ok atmak' diyorum. Attığınız okun kimi, nerede, ne zaman, zihninden mi, kalbinden mi vuracağı belli olmuyor dedi.

Çeşme ilçesindeki Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu'nda görsel sanatlar öğretmenliği yapan Hilal Özcan, uzun süredir ilgilendiği karikatür sanatında 20 farklı uluslararası yarışmada derece elde etti. Tablet bilgisayarından yaptığı evrensel daldaki karikatürleri ile toplumsal mesajlar ileten Özcan, öğrencilerine ilham kaynağı olarak, sanata yönlendiriyor. Özcan, son olarak ABD'de düzenlenen 'Embracing our Differences' yarışmasında 17 bin 900 kişi arasından ilk 50 yarı finalist içinde yer aldı. Yarışma kapsamında 50 kişinin eserlerinin yeniden değerlendirileceğini anlatan Özcan, ülkesine yeni bir dereceyle dönmek istediğini ifade etti. Öte yandan Özcan'ın yarışmada beğeni gören 'Öğretmenler Günü' eseri, Sarasota'da bulunan Bayfront Park'ta büyük reklam panolarında sergilendi. Karikatürlerini 'Zamana ok atmak' olarak niteleyen Hilal Özcan, Yazısız olduğu için ve konuları evrensel olduğu için attığınız okun kimi, nerede, ne zaman vuracağını bilmiyorsunuz. Üstelik zihninden mi, kalbinden mi vurulacak bunu da bilmiyoruz diye konuştu.

Görsel sanatlarla ilgilendiği için karikatür sanatına uzak olmadığını anlatan Özcan, Karikatür benim kendi alanıma çok yakın. Bu alanda üretimlerim ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül aldı. Ülkeme ödül getirmekten onur duydum. Yarışmalar aslında sanatçıların motivasyon kaynağı değil ancak yarışmalar da bizim enstrümanlarımızdan biri. Çalışmamın ismi 'Öğretmenler Günü' idi. Bu sergilenen 50 eser içinden yeni bir halk oylaması yapılacak. Bu yarışmadan ülkeme bir dereceyle daha dönmek istiyorum. Köy yaşantısında öğrenciler öğretmenle hediyeleşmek ister fakat bunun için bir dükkan bulamazlar. Bu karikatürde de öğretmenine mısır koçanı getiren bir öğrenci yer alıyor dedi.

'İLHAM KAYNAĞI OLUYORUM'

Karikatürist bir eğitimci olmasının öğrenciler üzerindeki etkisinden söz eden ve evrensel karikatür çalıştığından bahseden Özcan, Bu yarışmaların öğrenciler üzerinde ilham kaynağı olması çok değerli. Biz sanat dalları öğretmenleri olarak çocuklar için birer rol model ve ilham kaynağıyız. Öğretmenler olarak geleceğin sanatçılarını da yetiştiren bizleriz. Bu ülkenin ressamları, şairleri, karikatüristleri, senaristleri çocukluk dönemlerinde öğretmenleriyle karşılaşıyorlar. Ben bu anlamda üreten öğretmenleri değerli buluyorum. İlham kaynağı açısından öğrencilerin önünde somut bir örnek oluyor. Okulda karikatür çalışmaları da yapıyoruz ve bu sanat dalıyla ilgilenen pek çok öğrencim var. Evrensel karikatürler çalışıyorum. Evrensel karikatür yazısız, sözsüz karikatürlerdir. Biz genelde karikatürlerin balonlu formlarına alışığız. Evrensel karikatür bu anlamda karikatürün daha sanatsal biçimidir. Yazısız olması dolayısıyla dünyanın bütün dillerinde görsel olarak okunabiliyor ifadelerini kullandı. (DHA)