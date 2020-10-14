Zamana ve teknolojiye inat mesleğini yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika

Zamana ve teknolojiye inat mesleğini yaşatmaya çalışıyor

14.10.2020 08:33
Zamana ve teknolojiye inat mesleğini yaşatmaya çalışıyor, System.String[]

AĞRI'da ayakkabı ustası Mehmet Nuri Mikail (40) zamana ve teknolojik yeniliklere rağmen atölyesinde 30 yıllık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

AĞRI'da ayakkabı ustası Mehmet Nuri Mikail (40) zamana ve teknolojik yeniliklere rağmen atölyesinde 30 yıllık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Ağrı'da yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Nuri Mikail, 10 yaşındayken çırak olarak başladığı mesleğinde 30 yılını geride bıraktı. Kurtuluş Caddesi üzerindeki iş yerinde, mesleğini yaşatmaya çalışan ayakkabı ustası Mehmet Nuri Mikail, bu mesleği dedesinin kuzenine, kuzeninin ise kendisine öğrettiğini söyledi. Kendisinden sonra bu mesleği yapacak yeni çıraklar bulamadığından dert yanan Mehmet Nuri Mikail, el işçiliği ile ayakkabı üretimi ve tamirinin devam etmesini istediğini ifade etti. Eskiden atölyesinde ayakkabı imalatı yaptığını ve siparişlere yetişemediğini dile getiren Mikail, şimdilerde ise sadece sipariş üzeri imalat yaptığını belirtti.

'BU MESLEĞİ YENİ NESİLE ANLATAMIYORUZ'İşine olan bağlılığını ilk günkü gibi koruduğunu kaydeden Mikail, "Sabahın erken saatlerinde iş yerimi ilk günkü heyecanla açıyor, akşam geç saatlere kadar iş yerinde vakit geçiriyorum. 30 yıldır bu sektörün içindeyiz. Bu meslek dedemden bize kaldı. Dedem kuzenime öğretmişti, kuzenim de bana öğretti. Yıllardır sabahları iş yerimizi 07.30- 08.00 gibi açar, 21.00- 22.00 gibi kapatırız. Aslında yaptığımız iş çok güzel bir sektörde yer alıyor. Hiç ölmeyecek güzel bir iş yapıyoruz ancak yeni nesil gençler, çalışırken üstleri ve elleri kirlendiği için maalesef bu işi yapmak istemiyor. Bu yüzden de mesleğimiz rağbet görmüyor" dedi.'FABRİKASYON AYAKKABILARI BİZİM ÜRETİM YAPMAMIZIN ÖNÜNDE ENGEL'

Yıllardır içinde bulunduğu dede mesleğinin eskisi kadar ekonomik bir kazanç sağlamadığını vurgulayan Mehmet Nuri Mikail, ayakkabıların seri üretim olarak fabrikalarda üretilmesi nedeniyle sadece sipariş üzeri ayakkabı ürettiklerini söyledi. Müşterilerinin genellikle 45 yaş ve üzeri olduğunu belirten Mikail, genç kesimden çok nadir müşterilerinin olduğunu kaydetti. Eskisi kadar rağbet görmeyen işlerinin bir de koronavirüs salgınıyla birlikte tam anlamıyla düştüğünü kaydeden Mikail, "Bu süreç de çok zor günler geçiriyoruz. Ayakkabılar imitasyona dönüştüğü ve seri üretim hep fabrikasyon olduğu için ister istemez bizim işlerimizi de kötü etkiliyor. Önceden ayakkabı imalatı yapıyorduk ama şimdi ise sadece sipariş üzeri imalat yapıyoruz. Fabrikasyon ayakkabıları bizim üretim yapmamızın önünde engel olarak duruyor. Koronavirüs bütün sektörü etkiledi" diye konuştu.


Zamana ve teknolojiye inat mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Zamana ve teknolojiye inat mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Zamana ve teknolojiye inat mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Zamana ve teknolojiye inat mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Zamana ve teknolojiye inat mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Zamana ve teknolojiye inat mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Mehmet Nuri, Koronavirüs, Çocuk, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zamana ve teknolojiye inat mesleğini yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı Ataşehir'de bir genç, salıncak demirlerine asılı halde ölü bulundu Zonguldak'ta adliye binası önünde şiirli ve kitaplı intihar girişimi Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını uyardı: Aşiretleşmeyelim, akrabaları parti yönetimine koymayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını uyardı: Aşiretleşmeyelim, akrabaları parti yönetimine koymayın         
08:15
Ermenistan'ın sivil halkı vurmak için konuşlandırdığı füze sistemi etkisiz hale getirildi Ermenistan'ın sivil halkı vurmak için konuşlandırdığı füze sistemi etkisiz hale getirildi         
07:18
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı         
22:49
Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı         
22:35
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü         
18:35
Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor         
16:06
Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı         
16:00
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 08:43:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zamana ve teknolojiye inat mesleğini yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei