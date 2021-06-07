Zamanda Tutsak filminden Türkçe afiş - Son Dakika

Filmde etkileyici bir uluslararası oyuncu kadrosu yer alıyor. Altın Küre ödüllü Gael García Bernal ( Amazon'daki Mozart in the Jungle), Vicky Krieps (Phantom Thread), Rufus Sewell (Amazon'daki The Man in the High Castle), Ken Leung (Star Wars 7: Güç Uyanıyor), Nikki Amuka-Bird (Jüpiter Yükseliyor), Abbey Lee (HBO'daki Lovecraft Country), Aaron Pierre (Syfy'daki Krypton), Alex Wolff (Ayin), Embeth Davidtz (Ejderha Dövmeli Kız), Eliza Scanlen (Küçük Kadınlar), Emun Elliott (Star Wars 7: Güç Uyanıyor), Kathleen Chalfant (Showtime'daki The Affair) ve Thomasin McKenzie (Tavşan Jojo).

Zamanda Tutsak, bir Blinding Edge Pictures yapımı. Filmin yönetmeni, yapımcısı ve Pierre Oscar Lévy ile Frederik Peeters'ın çizgi romanından uyarlanan senaryosunun yazarı M. Night Shyamalan. Filmin diğer yapımcıları Ashwin Rajan (Glass, AppleTV+'daki Servant) ve Marc Bienstock (Glass, Parçalanmış). Filmin idari yapımcısı Steven Schneider.